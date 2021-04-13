Малиновский признан лучшим игроком Европы за месяц

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory разработал уникальный подход к оценке игроков на основе методологии.

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Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский возглавил рейтинг лучших футболистов Европы за календарный месяц, опубликованный порталом. Малиновский набрал 97.3 балла. Украинец опередил в рейтинге таких футболистов как Херарда Морено (95.7), Давида Оспина (95.0) и Карима Бензема (94.8).

За календарный месяц украинский хавбек стал лидером Аталанты. В последней игре с Фиорентиной Руслан отдал две результативные передачи.

Всего в текущем сезоне украинец провел 34 матча за "бергамаско" во всех турнирах. В его активе четыре гола и восемь результативных передач.

Судья ошибочно назначил пенальти в ворота Мариуполя в игре с Шахтером

Мариуполь проиграл номинально домашний матч донецкому Шахтеру со счетом 0:3. Третий гол в ворота азовцев влетел после удара с 11-метровой отметки. Хотя нарушения правил, которое привело к назначению пенальти, не было.

В Комитете арбитров УАФ после рассмотрения этого эпизода решили, что судья в этом моменте ошибся. И нарушения правил со стороны Гальчука, не было. Поэтому не было и оснований для назначения пенальти.

"Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота Мариуполя, считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение", – отметили в комитете арбитров.

Украинский клуб обвинили в подделке результатов тестов на COVID-19

Представитель Второй лиги Подолья обратился в КДК УАФ на Эпицентр из-за переноса очной встречи, которая должна была пройти 29 марта 2021 года.

Гости из Второй лиги не смогли приехать – команду якобы скосил злосчастный COVID-19 – тесты, поданные в Украинскую ассоциацию футбола, оказались положительными.

В хмельницком клубе утверждают, что соперник сфальсифицировал тесты на коронавирус и имел достаточно игроков для проведения матча. Команда из Дунаевцев якобы сдала тесты, которые были отрицательными. Правда, когда результаты поступили в федерацию, то стали положительными.

В УАФ уже состоялось заседание по этому инциденту (9 апреля), но решения пока нет. Ассоциация ждет ответа из учреждения, где проходил тестирование Эпицентр. Повторное заседание состоится 21 апреля.