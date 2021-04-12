Фиорентина – Аталанта 2:3

Голы: Влахович, 57, 66 – Сапата, 13, 40, Иличич, 70 (пен.)

Смотрите также Манчестер Юнайтед в ярком матче победил Тоттенхэм

Первый ассист Руслан отдал на Дувана Сапату на 13-й минуте. Следующий голевой пас на колумбийца украинец отдал на 40-й минуте.

Малиновский стал первым в этом сезоне игроком в Серии А, который сделал две и более голевые передачи в двух играх подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году. Игрок не из Италии в последний раз сделал два ассиста в двух матчах подряд в 2007 году – это был Луиш Фигу.

Во втором тайме "фиалки" вернулись в игру. Душан Влахович оформил дубль в течение девяти минут и восстановил паритет.

И все же последнее слово осталось за "бергамаско". Победу команде принес точный удар с 11-метровой отметки Иосифа Иличича.

Второй украинец, Виктор Коваленко, всю игру провел на скамейке для запасных. Аталанта обошла Наполи и поднялась на четвертое место в Серии А. Фиалки остались на 15-й позиции.

Фиорентина – Аталанта видеообзор