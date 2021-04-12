Гости из Второй Лиги не смогли приехать – команду якобы скосил злосчастный COVID-19 – тесты, поданные в Украинскую ассоциацию футбола, оказались положительными.

Смотрите также Судья ошибочно назначил пенальти в ворота Мариуполя в игре с Шахтером: видео

Эпицентр подделал результаты тестов

В хмельницком клубе утверждают, что соперник сфальсифицировал тесты на коронавирус и имел достаточно игроков для проведения матча. Команда из Дунаевцев якобы сдала тесты, которые были отрицательными. Правда, когда результаты поступили в федерацию, то стали положительными.

В УАФ уже состоялось заседание по этому инциденту (9 апреля), но решения пока нет. Ассоциация ждет ответа из учреждения, где проходил тестирование Эпицентр. Повторное заседание состоится 21 апреля.

Из-за изоляции клуб из Дунаевцев пропустил и следующий поединок против Чернигова. Эпицентр расположился на 5 строчке турнирной таблицы группы А Второй лиги, Подолье – второе, а Чернигов – 13-й.