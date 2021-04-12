Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский возглавил рейтинг лучших футболистов Европы за календарный месяц, опубликованный порталом CIES Football Observatory.
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Малиновский набрал 97.3 балла. Украинец опередил в рейтинге таких футболистов как Херарда Морено (95.7), Давида Оспина (95.0) и Карима Бензема (94.8).
12 лучших футболистов за последний месяц:
Результативность Малиновского
- За календарный месяц украинский хавбек стал лидером Аталанты. В последней игре с Фиорентиной Руслан отдал две результативные передачи.
- Всего в текущем сезоне украинец провел 34 матча за "бергамаско" во всех турнирах. В его активе четыре гола и восемь результативных передач.