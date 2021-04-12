Во время углового партнер по команде, центрбек Легии Матеуш Ветеска, приземлился Шабанову на левую ногу.

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После поединка главный тренер Легии Чеслав Михневич прокомментировал повреждение: "У Шабанова травма лодыжки. В понедельник он пройдет тесты, после чего мы узнаем о травме больше".

Карьера Шабанова в Легии: коротко

  • В феврале Шабанов перешел в Легию на правах аренды из Динамо. Защитник провел семь матчей в чемпионате Польши, не отметившись результативными действиями.
  • Легия уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, опережая ближайшего преследователя Погонь на восемь очков.