Во время углового партнер по команде, центрбек Легии Матеуш Ветеска, приземлился Шабанову на левую ногу.
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После поединка главный тренер Легии Чеслав Михневич прокомментировал повреждение: "У Шабанова травма лодыжки. В понедельник он пройдет тесты, после чего мы узнаем о травме больше".
Карьера Шабанова в Легии: коротко
- В феврале Шабанов перешел в Легию на правах аренды из Динамо. Защитник провел семь матчей в чемпионате Польши, не отметившись результативными действиями.
- Легия уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, опережая ближайшего преследователя Погонь на восемь очков.