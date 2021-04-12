Пенальти в ворота Мариуполя был назначен на 77-й минуте встречи. После паса в штрафную на Додо к мячу бросился и голкипер Евгений Гальчук. И он был первым на мяче, но зафиксировать в руках его не сумел. Зато игрок Шахтера влетел в него, после чего завалился на газон. Арбитр Анатолий Абдула назначил пенальти, а Жуниор Мораес реализовал его.

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В Комитете арбитров УАФ после рассмотрения этого эпизода решили, что судья в этом моменте ошибся. И нарушения правил со стороны Гальчука не было. Поэтому не было и оснований для назначения пенальти.

"Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота Мариуполя, считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение", – отметили в комитете арбитров.

Там также добавили, что голкипер в этом эпизоде "оказался более ловким – практически завладел мячом, а игрок атаки влетел в него, выбив мяч из рук, и допустил опасное столкновение с ним". Поэтому в этом эпизоде арбитр должен был бы назначить штрафной удар в пользу Мариуполя. А также показать Додо желтую карточку. Ведь его действия были безрассудны.

Видео момента столкновения и назначения пенальти в ворота Мариуполя

Однако тот же Комитет арбитров отметил, что на 82-й минуте матча в ворота Мариуполя уже ошибочно не назначили пенальти. На этот раз Даниил Сагуткин сыграл рукой в собственной штрафной.