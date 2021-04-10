Капитану сборной Украины по футболу предложили изменить гражданство
Руководство сирийской Федерации футбола хочет привлечь к играм за сборную Сирии 19-летнего защитника киевского Динамо Алана Аусси, выступающего на правах аренды за белорусское Торпедо-БелАЗ.
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Федерация футбола Сирии уже контактировала с представителями 19-летнего игрока и УАФ.
Что известно о карьере Аусси
- Аусси родился в Украине, его отец – сириец, а мать – украинка. Защитник воспитывался в академии Шахтера, откуда перебрался в Динамо в 2018 году.
- Киевляне отдавали защитника в аренду либерецкому Словану и Торпедо БелАЗ, за который он сейчас и выступает. В составе "трактористов" провел 12 матчей и выиграл бронзовые медали чемпионата Беларуси.
- Добавим, что Аусси был капитаном сборной Украины U-17, а также вызывался в сборную U-19, за которую сыграл 2 матча.
Возможная дата проведения поединка Джошуа – Фьюри
Промоутер Эдди Хирн поделился деталями организации поединка между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Хирн пояснил, что бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.
Летом должны состояться большие события. Евро-2020, потом Олимпийские Игры. Очень бы хотелось провести бой на "Уэмбли", но это вряд ли реально. Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада. Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа – Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года,
– сказал Хирн.
Лучший гол недели в Лиге чемпионов видео
В Лиге чемпионов наступила очередь четвертьфинальных поединков. После первых игр в УЕФА назвали лучший гол недели.
Гол Винисиуса Жуниора в середине первого тайма после паса Тони Крооса признали лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе. Вингер получил заброс со своей половины поля между двух соперников, принял мяч на грудь, убежал от защитников и удачно пробил низом мимо голкипера.
Стоит добавить, что до этого Винисиуса Жуниора признали игроком недели в Лиге чемпионов.
На втором месте оказался гол Кевина Де Брюйне, который он забил в ворота Боруссии после быстрой контратаки.
Украина обидно проиграла Северной Ирландии
В первом матче плей-офф Евро-2022 женская сборная Украины дома уступила Северной Ирландии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.
Первыми забили северные ирландки на 5-й минуте. На 22-й минуте счет сравняла Дария Апанащенко.
И все же последнее слово осталось за соперницами украинской сборной. Гости вырвали победу на 57-й минуте благодаря голу Мегилл.