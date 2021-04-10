Капитану сборной Украины по футболу предложили изменить гражданство

Руководство сирийской Федерации футбола хочет привлечь к играм за сборную Сирии 19-летнего защитника киевского Динамо Алана Аусси, выступающего на правах аренды за белорусское Торпедо-БелАЗ.

Смотрите также Можно приобрести квартиру: сколько футболисты сборной Украины заработали за выход на Евро-2020

Федерация футбола Сирии уже контактировала с представителями 19-летнего игрока и УАФ.

Что известно о карьере Аусси

Аусси родился в Украине, его отец – сириец, а мать – украинка. Защитник воспитывался в академии Шахтера, откуда перебрался в Динамо в 2018 году.

Киевляне отдавали защитника в аренду либерецкому Словану и Торпедо БелАЗ, за который он сейчас и выступает. В составе "трактористов" провел 12 матчей и выиграл бронзовые медали чемпионата Беларуси.

Добавим, что Аусси был капитаном сборной Украины U-17, а также вызывался в сборную U-19, за которую сыграл 2 матча.

Возможная дата проведения поединка Джошуа – Фьюри

Промоутер Эдди Хирн поделился деталями организации поединка между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Хирн пояснил, что бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.

Летом должны состояться большие события. Евро-2020, потом Олимпийские Игры. Очень бы хотелось провести бой на "Уэмбли", но это вряд ли реально. Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада. Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа – Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года,

– сказал Хирн.

Лучший гол недели в Лиге чемпионов видео

В Лиге чемпионов наступила очередь четвертьфинальных поединков. После первых игр в УЕФА назвали лучший гол недели.

Гол Винисиуса Жуниора в середине первого тайма после паса Тони Крооса признали лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе. Вингер получил заброс со своей половины поля между двух соперников, принял мяч на грудь, убежал от защитников и удачно пробил низом мимо голкипера.

Стоит добавить, что до этого Винисиуса Жуниора признали игроком недели в Лиге чемпионов.

На втором месте оказался гол Кевина Де Брюйне, который он забил в ворота Боруссии после быстрой контратаки.

Украина обидно проиграла Северной Ирландии

В первом матче плей-офф Евро-2022 женская сборная Украины дома уступила Северной Ирландии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первыми забили северные ирландки на 5-й минуте. На 22-й минуте счет сравняла Дария Апанащенко.

И все же последнее слово осталось за соперницами украинской сборной. Гости вырвали победу на 57-й минуте благодаря голу Мегилл.

К слову. Ответный матч состоится 13 апреля в Белфасте. Украина сохраняет все шансы выйти на континентальное первенство в 2022 году.