Хірн объяснил, что бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.

К слову Фьюри шокировал своей трансформацией перед боем с Джошуа: фото

Летом должны произойти крупные события. Евро-2020, затем Олимпийские игры. Очень бы хотелось провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально. Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада. Если игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа – Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года,

– сказал Хирн.

Что известно о бое Джошуа – Фьюри