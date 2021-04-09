Хірн объяснил, что бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.
К слову Фьюри шокировал своей трансформацией перед боем с Джошуа: фото
Летом должны произойти крупные события. Евро-2020, затем Олимпийские игры. Очень бы хотелось провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально. Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада. Если игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа – Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года,
– сказал Хирн.
Что известно о бое Джошуа – Фьюри
- На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.
- Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.
- Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта.
- По информации СМИ, боксеры имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.
- По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии.