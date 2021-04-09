Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о премиальных, которые игроки сборной Украины получили за выполнение задания. По словам журналиста, эта сумма составляет примерно 100 тысяч долларов на футболиста.

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"Размер премиальных в сборной сейчас определяет Андрей Шевченко. Раньше, когда был еще Олег Блохин и команда вышла на чемпионат мира, то было иначе. Тогда призовые распределяли Блохин и президент Федерации. Сейчас только Шевченко определяет, кто и сколько получит", – заявил он .

Я слышал, что цифры колебались от 50 тысяч долларов в Лиге наций до, конечно, больших значений за успех в отборе Евро-2020. Там уже от 100 тысяч долларов за выход на Евро. Не за матч, конечно. За весь отбор,

– сказал Денисов.

На Евро-2020 сыграет сборная Украины. В первом матче "сине-желтые" 13 июня в Амстердаме сыграют против Нидерландов. Следующие два поединка Украины состоятся в Бухаресте (Румыния) против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).



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