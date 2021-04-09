Федерация футбола Сирии уже контактировала с представителями 19-летнего игрока и УАФ.

К слову Сборная Украины поиздевалась над Данией в отборе на Евро-2022

Что известно о карьере Аусси

Аусси родился в Украине, его отец – сириец, а мать – украинка. Защитник воспитывался в академии Шахтера, откуда перебрался в Динамо в 2018 году.

Киевляне отдавали защитника в аренду либерецкому Словану и Торпедо БелАЗ, за который он сейчас и выступает. В составе "трактористов" провел 12 матчей и выиграл бронзовые медали чемпионата Беларуси.

Добавим, что Аусси был капитаном сборной Украины U-17, а также вызывался в сборную U-19, за которую сыграл 2 матча.