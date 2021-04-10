Капітану збірної України з футболу запропонували змінити громадянство

Керівництво сирійської Федерації футболу хоче залучити до ігор за збірну Сирії 19-річного захисника київського Динамо Алана Ауссі, який виступає на правах оренди за білоруське Торпедо-БелАЗ.

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Федерація футболу Сирії вже контактувала з представниками 19-річного гравця та УАФ.

Що відомо про кар'єру Ауссі

Ауссі народився в Україні, його батько – сирієць, а мати – українка. Захисник виховувався у академії Шахтаря, звідки перебрався до Динамо у 2018 році.

Кияни віддавали захисника в оренду ліберецькому Словану та Торпедо БелАЗ, за який він зараз і виступає. У складі "трактористів" провів 12 матчів та виграв бронзові медалі чемпіонату Білорусі.

Додамо, що Ауссі був капітаном збірної України U-17, а також викликався до збірної U-19, за яку зіграв 2 матчі.

Можлива дата проведення поєдинку Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Едді Хірн поділився деталями організації поєдинку між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Хірн пояснив, що бій не хочуть проводити в червні в дні матчів Євро-2020, а також мають намір все організувати до старту Олімпіади.

Влітку повинні відбутися великі події. Євро-2020, потім Олімпійські Ігри. Дуже б хотілося провести бій на "Уемблі", але це навряд чи реально. Поєдинок планується на липень, коли закінчиться чемпіонат Європи. Довше тягнути сенсу немає, тому що в серпні Олімпіада. Якщо Ігри відбудуться, це велика подія, всі стежитимуть, хоча бій Джошуа – Ф'юрі, я вважаю, одне з найбільших спортивних подій року,

– сказав Хірн.

Найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів: відео

У Лізі чемпіонів настала черга чвертьфінальних поєдинків. Після перших ігор в УЄФА назвали найкращий гол тижня.

Гол Вінісіуса Жуніора у середині першого тайму після пасу Тоні Крооса визнали найкращим в Лізі чемпіонів у цьому тижні. Вінгер отримав закидання зі своєї половини поля поміж двох суперників, прийняв м'яч на груди, втік від захисників та вдало пробив низом повз голкіпера.

Варто додати, що до цього Вінісіуса Жуніора визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

На другому місці опинився гол Кевіна Де Брюйне, який він забив у ворота Боруссії після швидкої контратаки.

Україна прикро програла Північній Ірландії

У першому матчі плей-офф Євро-2022 жіноча збірна України вдома поступилася Північній Ірландії. Матч завершився з рахунком 1:2 на користь гостей.

Першими забили північні ірландки на 5-й хвилині. На 22-й хвилині рахунок зрівняла Дарія Апанащенко.

І все ж останнє слово залишилося за суперницями української збірної. Гості вирвали перемогу на 57-й хвилині завдяки голу Мегілл.

До слова. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня у Белфасті. Україна зберігає всі шанси вийти на континентальну першість у 2022 році.