УЕФА отменила матч сборной Украины на футзальные Евро-2022

Сборная Украины по футзалу в воскресенье, 11 апреля, должна была провести матч квалификации на Евро-2022. Но этот матч отменили.

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Впоследствии стали известны причины отмены этого матча. Федерация футбола Албании сообщила, что не сможет добраться на матч в Украине. Ведь в аэропорту Тираны были заблокированы рейсы. Федерация футбола Албании немедленно сообщила УЕФА о ситуации с невозможностью выезда. И теперь решение по этому поединку будет принимать УЕФА.

Отметим, что первый матч между сборными Украины и Албании закончился уверенной победой "сине-желтых" со счетом 10:3. Однако наша команда дважды проиграла хорватам, которые и занимают первое место в нашей группе отбора на Евро-2022.

Виталий Кличко – в топ-10 чемпионов WBC

Легендарный украинский боксер, член Международного зала славы бокса, Виталий Кличко вошел в число выдающихся чемпионов по версии Всемирного боксерского союза (WBC).

Столичный градоначальник оказался на восьмом месте в рейтинге. WBC считает, что лучшим супертяжеловесом мира остается Мухаммед Али, а Майк Тайсон превосходит Леннокса Льюиса, несмотря на поражение от британца.

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжах

1. Мухаммед Али

2. Майк Тайсон

3. Леннокс Льюис

4. Ларри Холмс

5. Эвандер Холифилд

6. Джордж Форман

7. Джо Фрейзер

8. Виталий Кличко

9. Сонни Листон

10. Кен Нортон

Сборная Украины разгромила Данию в отборе на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу снова крупно переиграла Данию (8:2) в перенесенном матче квалификации на чемпионат Европы-2022.

На первых минутах матча мы стали свидетелями настоящих качелей. Украинцы дважды выходили вперед, но буквально сразу же датчанам удавалось сравнять счет. Однако после этого команда Косенко собралась с силами и забила в ворота соперников еще шесть голов.

Украинцы обеспечили себе второе место отборочной группы 1. В активе "сине-желтых" девять очков. В Дании осталось три пункта в активе.

Определилось место и время полуфинальных матчей Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола определила места проведения и время начала игр 1/2 финала Кубка Украины сезона 2020/2021.

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