Игры пройдут 21 апреля. Пары выглядят следующим образом:
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- Агробизнес (Волочиск) – Динамо (Киев). Тернополь. Городской стадион. 16:00.
- Александрия (Александрия) – Заря (Луганск). Александрия. КСК Ника. 18:30.
Финал Кубка Украины-2020/2021 должен также состояться в Тернополе на Городском стадионе 12 мая этого года. Действующим обладателем трофея является Динамо.
На стадии четвертьфинала Динамо прошло Колос, Агробизнес сенсационно выбил Шахтер, Александрия обыграла Днепр-1, а Заря расправилась с Вересом.