УЄФА скасувала матч збірної України на футзальне Євро-2022

Збірна України з футзалу в неділю, 11 квітня, мала провести матч кваліфікації на Євро-2022. Але цей матч скасували.

До слова Вперше в історії Україна завоювала медаль в команді на юніорському чемпіонаті світу з фехтування

Згодом стали відомі причини скасування цього матчу. Федерація футболу Албанії повідомила, що не зможе дістатися на матч до України. Адже в аеропорті Тирани були заблоковані рейси. Федерація футболу Албанії негайно повідомила УЄФА про ситуацію з неможливістю виїзду. Тож тепер рішення щодо цього поєдинку прийматиме УЄФА.

Відзначимо, що перший матч між збірними України та Албанії закінчився впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 10:3. Однак наша команда двічі програла хорватам, які й посідають першу сходинку в нашій групі відбору на Євро-2022.

Віталій Кличко – в топ-10 чемпіонів WBC

Легендарний український боксер, член Міжнародного залу слави боксу, Віталій Кличко увійшов в число видатних чемпіонів за версією Всесвітнього боксерського союзу (WBC).

Столичний градоначальник опинився на восьмому місці в рейтинзі. WBC вважає, що найкращим супертяжем світу залишається Мухаммед Алі, а Майк Тайсон перевершує Леннокса Льюїса, незважаючи на поразку від британця.

Топ-10 рейтингу WBC у супертяжах

1. Мухаммед Алі

2. Майк Тайсон

3. Леннокс Льюїс

4. Ларрі Холмс

5. Евандер Холіфілд

6. Джордж Форман

7. Джо Фрейзер

8. Віталій Кличко

9. Сонні Лістон

10. Кен Нортон

Збірна України розгромила Данію у відборі на Євро-2022

Збірна України з футзалу знову крупно переграла Данію (8:2) в перенесеному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.

На перших хвилинах матчу ми стали свідками справжніх гойдалок. Українці двічі виходили вперед, але буквально відразу ж данцям вдавалося зрівняти рахунок. Однак після цього команда Косенка зібралася з силами і забила у ворота суперників ще шість голів.

Українці забезпечили собі друге місце відбіркової групи 1. В активі "синьо-жовтих" дев'ять очок. У Данії залишилося три пункти в активі.

Визначилося місце і час півфінальних матчів Кубка України

Українська асоціація футболу визначила місця проведення і час початку ігор 1/2 фіналу Кубка України сезону 2020/2021.

Ігри пройдуть 21 квітня. Пари виглядають наступним чином: