Столичный градоначальник оказался на восьмом месте в рейтинге. WBC считает, что лучшим супертяжем мира остается Мухаммед Али, а Майк Тайсон превосходит Леннокса Льюиса, несмотря на поражение от британца.

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Виталий Кличко остается единственным за последние почти 20 лет чемпионом, который оставил свой титул вакантным, повторив решение Леннокса Льюиса.

Деонтей Уайлдер, удерживавший титул после завершения карьеры Виталием Кличко пять лет – самый долгий срок после украинца, не вошел в первую десятку. Так же там не оказалось и Тайсона Фьюри, отобравшего пояс у американца.

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжах

1. Мухаммед Али

2. Майк Тайсон

3. Леннокс Льюис

4. Ларри Холмс

5. Эвандер Холифилд

6. Джордж Форман

7. Джо Фрейзер

8. Виталий Кличко

9. Сонни Листон

10. Кен Нортон

История титула WBC в супертяжелом весе

Двадцать шесть боксеров владели титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Пятеро из них возвращали чемпионский пояс организации – Мухаммед Али (США), Майк Тайсон (США), Леннокс Льюис (Великобритания), Хасим Рахман (США) и Виталий Кличко (Украина).

В истории WBC состоялось сто двадцать боев за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. С 2007 года Всемирный боксерский совет учредил титул "временного" чемпиона. На данный момент им владеет Диллиан Уайт.