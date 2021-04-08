Украина – Дания 8:2
Голы: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малышка, 11 Абакшина, 12 Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 – Годдар, 5, Скотт-Расмуссен, 11
Предыдущий матч Украина разгромила Данию в отборе на футзальное Евро-2022: видео
На первых минутах матча мы стали свидетелями настоящих качелей. Украинцы дважды выходили вперед, но буквально сразу же датчанам удавалось сравнять счет. Однако после этого команда Косенко собралась с силами и забила в ворота соперников еще шесть голов.
- Украинцы обеспечили себе второе место отборочной группы 1. В активе "сине-желтых" девять очков. В Дании осталось три пункта в активе.
- Это был заключительный матч отбора на чемпионат Европы. Матч с Албанией, который должен был состоятся 11 апреля, был отменен.