В воскресенье, 11 апреля, сборная Украины должна была сыграть против Албании. Матч был запланирован в Запорожье во дворце спорта "Юность".

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Однако на сайте УЕФА появилось сообщение, что этот матч отменен. Причину такого решения пока не озвучили.

Стоит добавить, что в Запорожье сборная Украины проводит и другие матчи. 7 апреля здесь наша команда обыграла Данию. На 8 апреля здесь же запланирован и второй матч между этими командами. Причина в том, что Дания не дала добро на проведение этого матча на ее территории. Поэтому в УЕФА были вынуждены перенести игру в Украину. Поэтому обе сборные сыграют дважды два дня подряд.

Отметим, что первый матч между сборными Украины и Албании закончился уверенной победой "сине-желтых" со счетом 10:3. Однако наша команда дважды проиграла хорватам, которые и занимают первое место в нашей группе отбора на Евро-2022.

На Евро-2022 выйдут восемь победителей групп отбора, а также шесть лучших обладателей вторых мест. Два обладателя вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют в плей-офф.