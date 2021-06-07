Новая форма сборной Украины, Канада – чемпион мира по хоккею: главные новости спорта 6 июня

Сборная Украины по футболу представила новую форму для Евро-2020. Она вызвала возмущение у россиян из-за контура Украины с оккупированным Крымом. Канада стала чемпионом мира по хоккею в 2021 году. Серхио Перес победил на Гран-при Азербайджана в Формуле-1. Такими были главные новости спорта в воскресенье, 6 июня.

Новая форма сборной Украины

Сборная Украины представила новый дизайн формы для участия в чемпионате Европы. На форме спереди расположен контур Украины, в том числе с оккупированным Крымом. На спине размещена надпись "Слава Украине!", А на обороте формы – "Героям слава!".

Понятное дело, что такой дизайн формы не понравился россиянам. Там выражают немало возмущений, а депутаты даже требуют в УЕФА запретить Украине использовать такую ​​форму.

На это все ответил Мирон Маркевич. Он заявил, что до оккупации Крыма причастны россияне. Поэтому им не указывать что-то украинцам. И посоветовал жителям России заняться своими допинговыми скандалами, из-за которых их лишили флага и гимна на международных соревнованиях.

Сергей Ребров возглавил Аль-Айн

Украинский тренер Сергей Ребров недолго оставался без работы. 6 июня он официально возглавил Аль-Айн из ОАЭ.

Невероятная победа Падуна

Украинский велогонщик Марк Падун получил две подряд победы на веломногодневке "Критериум Дофине". Впервые за 14 лет украинский велогонщик побеждает на этапах турниров такого уровня.

При этом 6 июня Падун стал первым в горной классификации. Ведь классификация считается отдельным зачетом среди гонщиков, которые лучше всего себя проявляют на горных участках.

Канада – чемпион мира по хоккею

Определился чемпион мира по хоккею. В 2021 году победу праздновала сборная Канады. В финале канадцы обыграли сборную Финляндии. Основное время матча закончилось вничью 2:2. Победу канадцы вырвали в овертайме.

Для Канады это 27-я победа на чемпионатах мира по хоккею.

Перес торжествует на Гран-при Азербайджана

Серхио Перес из Red Bull победил на Гран-при Азербайджана. Вторым финишировал Себастьян Феттель на Aston Martin. Третьим – Шарль Леклер с AlphaTauri.

Макс Ферстаппен попал в аварию за четыре круга до финиша. Льюис Хэмилтон ошибся на предпоследнем круге после рестарта и финишировал лишь пятнадцатым. Его партнер по Mercedes Валттери Боттас – двенадцатый.

Волейбол – мужчины проходят в финал четырех Золотой Евролиги, женщины – нет

Мужская и женская сборные Украины по волейболу провели заключительные поединки Золотой Евролиги. Мужчины в матче, который для них ничего не значил, победили Словакию. И вышли из группы с четырьмя победами.

Зато женщины свой матч Словакии проиграли и не смогли выйти в финал четырех.

Германия – победитель молодежного Евро-2021

Молодежная сборная Германии победила в финале чемпионата Европы 2021 года. Немцы победили сборную Португалии U-21. Все благодаря единственному голу Нмечы в начале второго тайма.