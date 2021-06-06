Победителем гонки второй раз подряд стал украинец Марко Падун. Он победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд. Днем ранее украинец победил на 7 этапе гонки.

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Украинец победил в горной квалификации

Марко Падун стал первым в горной классификации. Перед стартом соревнования Падун находился на третьем месте в классификации.

В попытке заработать очки на горных участках Марко ушел в отрыв дня вместе с 18 другими велосипедистами. Падун набрал наибольшее количество очков и получил майку лучшего горного гонщика.

Справка. Классификация считается отдельным зачетом среди гонщиков, которые лучше всего себя проявляют на горных участках.



Это первая подобная победа для украинского велоспорта на соревнованиях такого уровня.