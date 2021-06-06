Победителем гонки второй раз подряд стал украинец Марко Падун. Он победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд. Днем ранее украинец победил на 7 этапе гонки.
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Украинец победил в горной квалификации
Марко Падун стал первым в горной классификации. Перед стартом соревнования Падун находился на третьем месте в классификации.
В попытке заработать очки на горных участках Марко ушел в отрыв дня вместе с 18 другими велосипедистами. Падун набрал наибольшее количество очков и получил майку лучшего горного гонщика.