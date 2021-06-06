Поул-позишн на гран-при Азербайджана неожиданно выиграл Шарль Леклер. Это его второй подряд поул (предыдущий был в Монако). Но финишировать на подиуме пилоту Ferrari не удалось.

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Борьбу за лидерство вели два гонщика – Льюис Хэмилтон из Mercedes и Макс Ферстаппен из Red Bull. Хэмилтон вышел в лидеры уже на втором круге, а Ферстаппен обошел Леклера уже к шестому кругу. Рядом был еще один пилот "красных быков" Серхио Перес. Зато другой пилот Mercedes Валттери Боттас был далеко позади.

Но у Хэмилтона в этой гонке были две роковые ошибки. Первая произошла, когда он отправился на пит-стоп. Однако не сумел быстро уехать и пропустил впереди себя обоих пилотов Red Bull. А все попытки обогнать соперников на городской трассе в Баку успеха не имели.

Именно Ферстаппен ехал первым. И ожидалось, что он одержит победу, оторвавшись от Хэмилтона в турнирной таблице. Но за 15 кругов до финиша на трассе произошла первая значительная авария – на прямой лопнуло левое заднее колесо у Лэнса Стролла. Его болид бросило на отбойник. Поэтому на трассу выехал автомобиль безопасности.



Авария Ленса Стролла / Фото F1

Но значительно большая авария произошла за три круга до финиша. На этот раз то же левое заднее колесо лопнуло на автомобиле Ферстаппена, который ехал первым. Пилот был просто взбешен этим случаем. А к Pirelli, которая поставляет шины для команд, возникли вопросы.

Ферстаппен был взбешен из-за аварии / Фото F1

На этот раз гонку остановили. И объявили перерыв для проведения рестарта с места. Первым должен был стартовать Перес, а Хэмилтон за ним. Стоит отметить, что третьим был Себастьян Феттель из Aston Martin.

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Борьба после рестарта велась между Пересом и Хэмилтоном. Но пилот Mercedes допустил роковую ошибку, перетормозив в первом повороте, и вылетел с трассы. Перес же удержал лидерство, Феттель поднялся на второе место. А борьбу за третье место у Леклера выиграл Пьер Гасли из AlphaTauri.



Хэмилтон ошибся в повороте незадолго до финиша / Фото F1

Хэмилтон же сумел финишировать на 15-й позиции. Его партнер Боттас – 12-м. Между ними разместились гонщики из Haas. Поэтому Mercedes не набрал ни одного очка в этой гонке, а Ферстаппен сохранил за собой первое место. Его отрыв от Хэмилтона и далее 4 очка.

Что касается тех, кто добрался до финиша, то стоит отметить Кими Райкконена, который десятый. также стоит отметить Феттеля, который второе гран-при подряд финиширует в очковой зоне. И впервые после гран-при Турции в прошлом сезоне на подиуме.

Результаты гран-при Азербайджана / Иллюстрация F1