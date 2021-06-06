Форма сборной Украины представлена в трех вариантах – желтом, синем и белом. На каждой форме, спереди есть контур Украины, а позади над фамилией игрока надпись "Слава Украине!". Еще один лозунг "Героям слава!"размещен на обратной стороне формы.

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Размещение контура Украины вызвало волну негатива среди россиян. Особенно политиков. Депутат Дмитрий Свищев требует у УЕФА ее запретить. Почетный президент российского футбольного союза Виталий Колосков заявляет о нарушении регламента. Правда именно это он говорил и в 2018 году, когда впервые на форму сборной Украины был нанесен лозунг "Слава Украине!".

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования по контурам границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – заявил Мирон Маркевич.

Он поддержал идею того, что контур Украины на форме футболистов будет придавать им сил, ведь они будут понимать, что соревнуются за всю Украину – от Севастополя до Киева, и от Луганска и Донецка до Ужгорода.