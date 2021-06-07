Нова форма збірної України

Збірна України представила новий дизайн форми для участі в чемпіонаті Європи. На формі спереду розміщений контур України, в тому числі з окупованим Кримом. На спині розміщений напис "Слава Україні!", а на звороті форми – "Героям слава!".

Ясна річ, що такий дизайн форми "допік" росіянам. Там висловлюють чимало обурень, а депутати навіть вимагають в УЄФА заборонити Україні використовувати таку форму.

На це все відповів Мирон Маркевич. Він заявив, що до окупації Криму причетні росіяни. Тому не їм вказувати щось українцям. І порадив жителям Росії зайнятися своїми допінговими скандалами, через які їх позбавили прапора та гімну на міжнародних змаганнях.

Сергій Ребров очолив Аль-Айн

Український тренер Сергій Ребров не довго залишався без роботи. 6 червня він офіційно очолив Аль-Айн з ОАЕ.

Неймовірна перемога Падуна

Український велогонщик Марк Падун здобув дві поспіль перемоги на велобагатоденці "Критеріум Дофіне". Це вперше за 14 років український велогонщик перемагає на етапах турнірів такого рівня.

При цьому 6 червня Падун став першим в гірській класифікації. Адже класифікація вважається окремим заліком серед гонщиків, які найкраще себе проявляють на гірських ділянках.

Канада – чемпіон світу з хокею

Визначився чемпіон світу з хокею. У 2021 році перемогу святкувала збірна Канади. У фіналі канадці обіграли збірну Фінляндії. Основний час матчу закінчився внічию 2:2. Перемогу канадці вирвали в овертаймі.

Для Канади це 27-ма перемога на чемпіонатах світу з хокею.

Перес тріумфує на гран-прі Азербайджану

Серхіо Перес з Red Bull переміг на гран-прі Азербайджану. Другим фінішував Себастьян Феттель на Aston Martin. Третім – Шарль Леклер з AlphaTauri.

Макс Ферстаппен потрапив в аварію за чотири кола до фінішу. Льюїс Хемілтон помилився на передостанньому колі після рестарту і фінішував лише 15-им. Його партнер по Mercedes Валттері Боттас – 12-им.

Волейбол – чоловіки проходять у фінал чотирьох Золотої Євроліги, жінки – ні

Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу провели заключні поєдинки Золотої Євроліги. Чоловіки у матчі, який для них нічого не значив, перемогли Словаччину. І вийшли з групи з чотирма перемогами.

Натомість жінки свій матч Словаччині програли і не змогли вийти у фінал чотирьох.

Німеччина – переможець молодіжного Євро-2021

Молодіжна збірна Німеччини перемогла у фіналі чемпіонату Європи 2021 року. Німці здолали збірну Португалії U-21. Все завдяки єдиному голу Нмечи на початку другого тайму.