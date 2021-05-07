Финалисты Лиги Европы
Английский Манчестер Юнайтед и испанский Вильярреал сыграют в финале Лиги Европы.
- МЮ проиграл в ответном матче итальянской Роме, но прошел по сумме двух матчей.
- Вильярреал сыграл вничью с Арсеналом. Благодаря победе в первом матче, команда вышла в финал.
Скандал в матче Минай – Шахтер
Матч между Минаем и Шахтером, который перенесли в Киев, мог и не состояться. Футболисты отказались выходить на матч. И прибыли на стадион за 25 минут до начала. Хотя должны были за 1,5 часа. Игра таки началась, но на 40 минут позже. И закончилась разгромной победой "горняков".
- Шахтер стал серебряным призером УПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
- Минай вылетает из УПЛ.
В параллельных матчах
- Ингулец победил Львов благодаря единственному голу в начале матча.
- Рух разгромил Олимпик. Это был первым матч Романа Санжара после возвращения в Олимпик.
Признание Малиновского
Украинец Руслан Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в апреле по версии болельщиков.
Украина получила соперников на гандбольном Евро-2022
Сборная Украины по гандболу получила соперников на чемпионате Европы 2022. Наша команда попала в группу с Францией, Хорватией и Сербией.
Чемпионат Европы продлится с 13 по 30 января 2022 года в венгерских городах Будапешт, Дебрецен и Сегед и словацких городах Братислава и Кошице. Матчи сборной Украины на групповом этапе состоятся в венгерском Сегеде.
Украина примет матчи волейбольной Золотой Евролиги-2021
Украина будет хозяином обоих туров волейбольной Золотой Евролиги. Матчи состоятся в Запорожье с 1 по 6 июня.