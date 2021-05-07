Финалисты Лиги Европы

Английский Манчестер Юнайтед и испанский Вильярреал сыграют в финале Лиги Европы.

МЮ проиграл в ответном матче итальянской Роме, но прошел по сумме двух матчей.

Вильярреал сыграл вничью с Арсеналом. Благодаря победе в первом матче, команда вышла в финал.

Скандал в матче Минай – Шахтер

Матч между Минаем и Шахтером, который перенесли в Киев, мог и не состояться. Футболисты отказались выходить на матч. И прибыли на стадион за 25 минут до начала. Хотя должны были за 1,5 часа. Игра таки началась, но на 40 минут позже. И закончилась разгромной победой "горняков".

Шахтер стал серебряным призером УПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Минай вылетает из УПЛ.

В параллельных матчах

Ингулец победил Львов благодаря единственному голу в начале матча.

Рух разгромил Олимпик. Это был первым матч Романа Санжара после возвращения в Олимпик.

Признание Малиновского

Украинец Руслан Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в апреле по версии болельщиков.

Украина получила соперников на гандбольном Евро-2022

Сборная Украины по гандболу получила соперников на чемпионате Европы 2022. Наша команда попала в группу с Францией, Хорватией и Сербией.

Чемпионат Европы продлится с 13 по 30 января 2022 года в венгерских городах Будапешт, Дебрецен и Сегед и словацких городах Братислава и Кошице. Матчи сборной Украины на групповом этапе состоятся в венгерском Сегеде.

Украина примет матчи волейбольной Золотой Евролиги-2021

Украина будет хозяином обоих туров волейбольной Золотой Евролиги. Матчи состоятся в Запорожье с 1 по 6 июня.