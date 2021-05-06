Сборная Украины по волейболу во время жеребьевки Золотой Евролиги попала в группу B, где за две путевки в "Финал четырех" ей предстояло сразиться с Нидерландами, Словакией и Румынией.
Примечательно Украина стала сохозяйкой волейбольного Евро-2023
Матчи первого тура должны были состояться в Нидерландах, а второй тур должна была принять именно Украина.
Но из-за форс-мажорных обстоятельств Нидерланды заменят Китай в Лиге наций. Поэтому не сыграют в Золотой Евролиге.
Из-за этого количество команд в нашей группе сократилось до трех, а матчи перенесли в Украину – все шесть поединков группового этапа состоятся в Запорожье.
- 1 июня. 18.00. Украина – Румыния
- 2 июня. 18.00. Румыния – Словакия
- 3 июня. 18.00. Словакия – Украина
- 4 июня. 18.00. Румыния – Украина
- 5 июня. 18.00. Словакия – Румыния
- 6 июня. 18.00. Украина – Словакия