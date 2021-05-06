На гандбольном евро-2022 выступят 24 команды. Всех их перед жеребьевкой разбили на четыре корзины. Украина попала в четвертый из них.

Напомним Украина невероятным образом сумела пробиться на гандбольное евро-2022

По итогам жеребьевки все сборные поделили на шесть групп до 4 команды. Украина попала в группу C. Нашими соперниками на групповой стадии турнира будут

Хорватия

Сербия

Франция

По две лучшие сборные каждого из квартета выйдут в следующий этап.

Чемпионат Европы продлится с 13 по 30 января 2022 года в венгерских городах Будапешт, Дебрецен и Сегед и словацких городах Братислава и Кошице.