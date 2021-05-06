Минай – Шахтер 0:4

Голы: Степаненко, 29, 81, Соломон, 53, Майкон, 70

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Минай едва не сорвал матч

Минай с опозданием, причины которого не объяснил, приехал на НСК "Олимпийский" перед матчем с Шахтером.

Поединок должен был начаться в 19:00. Однако в закарпатском клубе не приняли решение, состоится ли поединок.

Впоследствии в эфире канала "Футбол 2" появилась информация, что некоторые игроки Миная отказываются выходить на поле. Футболисты закарпатского клуба якобы закрылись в своей раздевалке. Оттуда якобы было слышать крики. Журналист каналов "Футбол 1/2/3" сообщил, что два игрока Миная уговаривали команду не выходить на футбольное поле.

В 19:30 на поле вышли футболисты Шахтера и Миная и арбитры. Игра началась с задержкой 35 минут.

Развитие матча

На старте матча Соломон потерял отличный шанс открыть счет. Полузащитник сборной Израиля ворвался в штрафную, но в створ ворот не попал.

"Горняки" реализовали свое давление на 29-й минуте благодаря голу Степаненко. Додо с правого фланга навесил точно на голову Тараса, который пробил точно в угол метров с 13-ти. Попович немного вышел из ворот и не сумел выручить.

Видео гола Степаненко

После перерыва Шахтер удвоил преимущество – сработала связка Тете – Соломон. Первый ворвался в штрафную и подал, второй – замкнул дальнюю штангу.

Видео гола Соломона

На 70-й минуте счет во встрече стал разгромным. Попович и Малепе неудачно разыгрывали мяч рядом со своей штрафной, все закончилось потерей и ударом Майкона по практически пустым воротам.

Видео гола Майкона

На этом Шахтер не остановился и Степаненко оформил дубль в матче. Тете прорвался по правому флангу и отпасовал на Додо. Бразилец сместился в центр штрафной и сбросил на Степаненко, который нанес точный удар.

Таким образом, Шахтер стал серебряным призером УПЛ и завоевал путевку в Лигу чемпионов. Минай покидает УПЛ после окончания сезона.

Минай – Шахтер видеообзор