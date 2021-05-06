Ингулец – Львов 1:0

Гол: Бартулович, 11

Львов на этот матч выходил с серией из пяти матчей без поражений – четыре победы и ничья. Именно это обеспечило львовянам место в УПЛ за несколько туров до конца чемпионата. Однако Ингулец все еще был под угрозой вылета, поэтому надо было побеждать.

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Ингулец лучше провел первую половину встречи. И забил гол. Хотя взятие ворот было нечто неожиданное. Бартулович решился на дальний удар из-за пределов штрафной. Костик не успел среагировать, и мяч влетел в его ворота.

Видео гола Бартуловича

Львов мог едва ли не сразу сравнять счет. Но Нич попал в перекладину. Впоследствии нападающий упустил еще одну возможность, когда в касание пробил выше ворот.

Во втором тайме на поле было больше борьбы и ошибок, чем голевых моментов. Поэтому игра так и закончилась при минимальной победе Ингульца.

Львов остался на девятом месте в УПЛ. Ингулец поднялся на 11-е место перед последним туром. И гарантировал себе сохранение места в УПЛ на следующий сезон.