Рух – Олимпик 3:0

Голы: Притула, 5, Борячук, 17, Климчук, 26 (п)

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За два тура до завершения сезона Рух решило одну из главных задач на сезон – сохранил прописку в элите украинского футбола. Зато Олимпик после 24 тура занимал 13 место и всего на 3 очка опережал Минай, что на последнем матче.

За неудачные результаты донецкий клуб уволил главного тренера Юрия Калитвинцева. В Олимпик вернулся Роман Санжар, отдавший клубу 7 лет тренерства.

Казалось, что Олимпик будет более заряженным на игру и побежит добывать положительный результат. Однако Рух ошеломил соперника тремя голами на старте поединка.

Сперва хозяева развили результативную атаку левым флангом. Выпад львовян завершили Борячук и Притула. Последний замкнул передачу партнера почти с 11 метров.

Видео гола Притулы

На 17 минуте уже Борячук записал свою фамилию на табло. Нападающий, вбегая в штрафную, махнул рукой Бойчуку, чтобы тот сделал навес. Партнер выполнил великолепный кросс и Борячук ударом головой отправил мяч в створ ворот.

Видео гола Борячука

Через несколько минут Рух заработал еще и право на пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал Климчук.

Видео гола Климчука

На 62 минуте Олимпик отыграл один гол. Политыло пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от игрока Руха полетел в противоход голкиперу. Бандура не смог отбить мяч. Однако во время атаки Олимпика Тейшейра находился в положении вне игры, поэтому гол отменили.

Еще один момент Олимпик создал на 85 минуте. Бенито был близок, чтобы забить гол престижа. Игрок Олимпика пробил из пределов штрафной, но Бандура вытащил мяч из нижнего угла.