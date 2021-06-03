Вест Хэм хочет отправить Ярмоленко в московский Спартак
Английский Вест Хэм готов проститься с Андреем Ярмоленко. Футболист сборной Украины может перебраться в московский Спартак.
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"Молотобойцы" хотят оформить трансфер полузащитника Спартака Алекса Карла. Английский клуб собирается включить Андрея Ярмоленко в соглашение по чешскому футболисту.
Вряд ли Ярмоленко пойдет на такой шаг и поедет в российский чемпионат. Ранее игрок заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию. На такой обмен скорее всего не согласится и сам московский Спартак. Руководству придется платить немалую зарплату украинцу.
Динамо продлило контракт с Луческу
Киевское Динамо провело триумфальный год под руководством Мирчи Луческу. Руководство клуба воспользовалось опцией продления соглашения с румынским тренером.
Президент киевского Динамо Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу ударили по рукам. Стороны согласовали опцию продления контракта с румынским наставником к лету 2023 года.
- На посту тренера Динамо специалист провел 43 игры во всех турнирах. Киевляне не только классно выступили на внутренней арене, но и дали достойный бой в еврокубках.
- Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии победный путь подопечных Луческу остановил испанский Вильярреал, который впоследствии стал победителем европейского турнира.
Малиновский стал автором лучшего гола месяца в Аталанте
Руслан Малиновский на третьем месте завершил сезон 2020/2021 с Аталантой. Украинец стал автором самого красивого гола команды в мае.
Лучшим выстрелом месяца стал гол Малиновского в ворота Ювентуса в финале Кубка Италии. На 41-й минуте Руслан получил передачу в центре штрафной от Хатебура. Украинский полузащитник обработал передачу, а уже вторым касанием пробил в ближний угол – 1:1. Однако даже гол украинца не принес трофей Аталанте. Ювентус вырвал победу в основное время 1:2.
Соперники Малиновского
- Робин Госенс (Сассуоло – Аталанта)
- Луис Муриель (Аталанта – Беневенто)
- Алессио Роса (Аталанта – Болонья)
- Дуван Сапата (Дженоа – Аталанта)
Анчелотти вернулся на пост тренера Реала
Мадридский Реал объявил о возвращении на тренерский мостик Карло Анчелотти. Наставник подписал контракт на 3 года.
Руководство Реала определилось с преемником Зинедина Зидана. Им стал 61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти. Наставник будет руководить командой до 2024 года.