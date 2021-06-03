Вест Хэм хочет отправить Ярмоленко в московский Спартак

Английский Вест Хэм готов проститься с Андреем Ярмоленко. Футболист сборной Украины может перебраться в московский Спартак.

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"Молотобойцы" хотят оформить трансфер полузащитника Спартака Алекса Карла. Английский клуб собирается включить Андрея Ярмоленко в соглашение по чешскому футболисту.

Вряд ли Ярмоленко пойдет на такой шаг и поедет в российский чемпионат. Ранее игрок заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию. На такой обмен скорее всего не согласится и сам московский Спартак. Руководству придется платить немалую зарплату украинцу.

Динамо продлило контракт с Луческу

Киевское Динамо провело триумфальный год под руководством Мирчи Луческу. Руководство клуба воспользовалось опцией продления соглашения с румынским тренером.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу ударили по рукам. Стороны согласовали опцию продления контракта с румынским наставником к лету 2023 года.

На посту тренера Динамо специалист провел 43 игры во всех турнирах. Киевляне не только классно выступили на внутренней арене, но и дали достойный бой в еврокубках.

Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии победный путь подопечных Луческу остановил испанский Вильярреал, который впоследствии стал победителем европейского турнира.

Малиновский стал автором лучшего гола месяца в Аталанте

Руслан Малиновский на третьем месте завершил сезон 2020/2021 с Аталантой. Украинец стал автором самого красивого гола команды в мае.

Лучшим выстрелом месяца стал гол Малиновского в ворота Ювентуса в финале Кубка Италии. На 41-й минуте Руслан получил передачу в центре штрафной от Хатебура. Украинский полузащитник обработал передачу, а уже вторым касанием пробил в ближний угол – 1:1. Однако даже гол украинца не принес трофей Аталанте. Ювентус вырвал победу в основное время 1:2.

Соперники Малиновского

Робин Госенс ​​(Сассуоло – Аталанта)

Луис Муриель (Аталанта – Беневенто)

Алессио Роса (Аталанта – Болонья)

Дуван Сапата (Дженоа – Аталанта)

Анчелотти вернулся на пост тренера Реала

Мадридский Реал объявил о возвращении на тренерский мостик Карло Анчелотти. Наставник подписал контракт на 3 года.

Руководство Реала определилось с преемником Зинедина Зидана. Им стал 61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти. Наставник будет руководить командой до 2024 года.

Ранее тренер уже возглавлял "Королевский клуб" – с 2013 по 2015 годы. С командой он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке и на Клубном чемпионате мира.