Странная идея Вест Хэма

"Молотобойцы" хотят оформить трансфер полузащитника Спартака Алекса Крала. Английский клуб собирается включить Андрея Ярмоленко в соглашение по чешскому футболисту.

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Все ради того, чтобы уменьшить цену перехода Крала приблизительно на половину суммы. Трансферная стоимость футболиста оценена в 16 миллионов евро.

Вряд ли Ярмоленко пойдет на такой шаг и поедет в российский чемпионат. Ранее игрок заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию. На такой обмен скорее всего не согласится и сам московский Спартак. Руководству придется платить немалую зарплату украинцу.