Вест Хем хоче відправити Ярмоленка у московський Спартак

Англійський Вест Хем готовий попрощатись з Андрієм Ярмоленком. Футболіст збірної України може перебратись у московський Спартак.

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"Молотобійці" хочуть оформити трансфер півзахисника Спартака Алекса Карла. Англійський клуб збирається включити Андрія Ярмоленка в угоду по чеському футболісту.

Навряд Ярмоленко піде на такий крок та поїде у російський чемпіонат. Раніше гравець заявляв, що його позиція незмінна – він не поїде грати у Росію. На такий обмін швидше за все не погодиться і сам московський Спартак. Керівництву доведеться платити чималу зарплату українцю.

Динамо продовжило контракт із Луческу

Київське Динамо провело тріумфальний рік під керівництвом Мірчі Луческу. Керівництво клубу скористалось опцією продовження угоди з румунським тренером.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу вдарили по руках. Сторони погодили опцію продовження контракту з румунським наставником до літа 2023 року.

На посту тренера Динамо спеціаліст провів 43 в усіх турнірах. Кияни не лише класно виступили на внутрішній арені, а й дали гідний бій у єврокубках.

Команда повернулась у Лігу чемпіонів, вийшла в 1/8 фіналу Ліги Європи. На цій стадії переможний шлях підопічних Луческу зупинив іспанський Вільярреал, який згодом став переможцем європейського турніру.

Маліновський став автором найкращого голу місяця в Аталанті

Руслан Маліновський на третьому місці завершив сезон-2020/2021 з Аталантою. Українець став автором найкрасивішого голу команди у травні.

Найкращим пострілом місяця став гол Маліновського у ворота Ювентуса у фіналі Кубка Італії. На 41-й хвилині Руслан отримав передачу у центрі штрафного від Хатебура. Український півзахисник обробив передачу, а вже другим дотиком пробив у ближній кут – 1:1. Однак навіть гол українця не приніс трофей Аталанті. Ювентус вирвав перемогу в основний час 1:2.

Суперники Маліновського

Робін Госенс (Сассуоло – Аталанта)

Луїс Муріель (Аталанта – Беневенто)

Алессіо Роса (Аталанта – Болонья)

Дуван Сапата (Дженоа – Аталанта)

Анчелотті повернувся на пост тренера Реала

Мадридський Реал оголосив про повернення на тренерський місток Карло Анчелотті. Наставник підписав контракт на 3 роки.

Керівництво Реала визначилось із наступником Зінедіна Зідана. Ним став 61-річний італійський спеціаліст Карло Анчелотті. Наставник буде керувати командою до 2024 року.

Раніше тренер вже очолював "Королівський клуб" – з 2013 по 2015 роки. З командою він перемагав у Лізі чемпіонів, Кубку Іспанії, Суперкубку та на Клубному чемпіонаті світу.