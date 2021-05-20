Малиновский снова среди лучших

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты. При счете 0: 1 в пользу Ювентуса украинец сравнял цифры на табло.

Как это было Гол Малиновского в ворота Ювентуса не помог Аталанте завоевать Кубок Италии: видео

На 41-й минуте Руслан получил передачу в центре штрафной от Хатебура. Украинский полузащитник обработал передачу, а уже вторым касанием пробил в ближний угол – 1:1. Однако даже гол украинца не принес трофей Аталанте.

На 68-й минуте главный наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини заменил Малиновского на Луиса Муриэля. После этого команда украинского футболиста пропустила второй раз. Уже через пять минут Федерико Кьеза принес победу Ювентусу в финале Кубка Италии – 1:2.

После игры SofaScore поставил оценки участникам игры. Малиновский получил наивысший балл в составе бергамівців – 7,1. Такие же цифры поставили и Матео Пессини. 28-летний полузащитник сборной Украины не только отметился забитым голом, но и 45 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач из 26 (62%).

Всего среди всех футболистов украинец занял 4 место среди лучших игроков матча. Лучшим в финале стал хавбек Ювентуса Деян Кулусевски (8,6), открывший счет в этом поединке.



Аталанта – Ювентус: оценки игроков / Скриншот из SofaScore