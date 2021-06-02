Возвращение Карло
Руководство Реала определилось с преемником Зинедина Зидана. Им стал 61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти. Наставник будет руководить командой до 2024 года.
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Ранее тренер уже возглавлял "Королевский клуб" – с 2013 по 2015 годы. С командой он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке Испании, Суперкубке и на Клубном чемпионате мира.
Реал остановился на Карло Анчелотти. Среди кандидатов на тренерское кресло мадридцев были Антонио Конте, Рауль и Массимилиано Аллегри.
- Последним местом работы новоиспеченного тренера Реала был английский Эвертон, завершивший сезон-2020/2021 на 10 месте. До этого работал в Баварии и Наполи.
- Перед уходом Зидана из Мадрида француз привел команду к серебряным наградам Ла Лиги, но не взял ни одного трофея в последнем сезоне.