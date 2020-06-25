В среду, 24 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

16-летний вратарь вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины

"Мариуполь" и "Ворскла" разыграли вторую путевку в финал Кубка Украины-2019/20.

Полтавчане обыграли приазовцев при пустых трибунах стадиона имени Бойко в Мариуполе и вышли к решающему матчу турнира. Основное время встречи закончилось вничью 1:1, в экстратайме команды голов не забили. И здесь миру явил себя 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко, которого Юрий Максимов выпустил на поле незадолго до финального свистка. Парень отбил три пенальти и вытащил полтавский коллектив в финал Кубка.

В финальном матче турнира "Ворскла" поборется за трофей с киевским "Динамо", которое в первом полуфинале справилось с перволиговым "Минаем" (2:0).

Финал Кубка Украины-2019/20 состоится 8 июля на "Арене-Львов".

Умер экс-тренер "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий

24 июня в два часа ночи на 73-м году жизни умер Юрий Дячук-Ставицкий. В последнее время заслуженный тренер Украины боролся с тяжелым заболеванием. Более пяти лет Юрий Дячук-Ставицкий боролся с раком.

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Карьера Юрия Дячука-Ставицкого

Под руководством Дячука-Ставицкого "Карпаты" стали первым полуфиналистом Кубка Украины, который не играл в элитном дивизионе, это было в сезоне 2005/06.

Также он вместе с "зелено-белыми" вернулся в высший дивизион. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал спортивным и генеральным директором "львов", а также входил в тренерский штаб Мирона Маркевича – в частности, в бронзовом сезоне 1997/98.

На протяжении своей тренерской карьеры Юрий Михайлович также успел поработать в "Волыни" и "Газовике". Долгое время отвечал за развитие детского футбола в "Карпатах". В 2017 году покинул львовский клуб по состоянию здоровья.

Дата матча "Динамо" – "Шахтер"

Дирекция Премьер-лиги утвердила расписание матчей 29 тура, центральным в котором станет противостояние "Шахтера" и "Динамо".

В центральном поединке тура сойдутся гранды украинского футбола – "Динамо" и "Шахтер". Встреча в Киеве состоится в субботу, 4 июля, Начало игры – в 19:30.

К слову, в предыдущем "классическом" дерби в конце мая "горняки" обыграли "Динамо" со счетом 3:1.

"Карпаты" потеряли двух лидеров

Нападающий Матар Диее и полузащитник Егор Назарина оставили львовские "Карпаты".

Сенегалец вернулся в донецкий "Олимпик", которому принадлежит контракт футболиста, а в арендованного у бельгийского "Антверпена" Назарина истек срок его арендного соглашения.

Потери "Карпат"