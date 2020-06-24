Дирекция Премьер-лиги утвердила расписание матчей 29 тура, центральным в котором станет противостояние "Шахтера" и "Динамо".

В центральном поединке тура сойдутся гранды украинского футбола – "Динамо" и "Шахтер". Встреча в Киеве состоится в субботу, 4 июля, Начало игры – в 19:30, сообщает официальный сайт УПЛ.

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К слову, в предыдущем "классическом" дерби в конце мая "горняки" обыграли "Динамо" со счетом 3:1.

Расписание 29 тура УПЛ

Пятница, 3 июля

ПФК Львов – Ворскла 19:00

Суббота, 4 июля

Мариуполь – Карпаты 17:00

Динамо – Шахтер 19:30

Воскресенье, 5 июля

Десна – Колос 17:00

Олимпик – Днепр-1 19:30

Заря – Александрия 19:30

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.

"Горняки" опережали ближайшего преследователя в таблице – "Динамо" – на 19 очков, но киевляне потеряли математические шансы догнать донецкий клуб, так как в последних 6 матчах смогут набрать максимум 18 очков.

Кроме того, "Шахтер" обошел "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у "горняков" 35 трофеев, а у динамовцев – 34. Для "Шахтера" это 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету "Динамо" – 15.