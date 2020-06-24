Юрий Дячук-Ставицкий, бывший тренер, а также спортивный и генеральный директор львовских "Карпат", умер после продолжительной болезни ночью 24 июня. Краткую биографию наставника читайте на Спорт 24.

Краткая биография Юрия Дячука-Ставицкого

Юрию Дячуку-Ставицкому было 73 года. Родился и учился во Львове. Футболом начал заниматься в ДЮСШ-4, у тренера Святослава Канича. Окончил Львовский институт физической культуры, пишет 24 канал.

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Был дважды женат. От первого брака имел дочь, от второго – сына. Сын Михаил является воспитанником львовской СДЮШОР "Карпаты", выступал за "Карпаты-2" во Второй лиге.

Футбольная деятельность

В молодости был вратарем в командах "Горынь" из Ровно (1966/68), червоноградского "Шахтера" (1969), стрыйского "Авангарда" (1970/75), где он отыграл больше всего.

В 1967 году некоторое время был во львовских "Карпатах", но в основной состав не пробился.

В течение 1975/79 годов Дячук-Ставицкий работал в СДЮШОР "Карпаты", в 1980 возглавил черновицкую "Буковину".



Молодость Юрия Дячука-Ставицкого / Facebook

С 1981 года на протяжении двух лет был главным тренером сборной области среди школьников, которая под его руководством побеждала на всеукраинской Спартакиаде. В течение 1984/88 годов был тренером, начальником команды и главным тренером клуба "Прикарпатье" из Ивано-Франковска, который играл во Второй лиге чемпионата СССР.

В 1989 году стал вице-президентом восстановленной команды "Карпаты" (Львов). В начале 1990-х был главным тренером "Электрона" из Мостыска и "Газовика" из Комарного. С последним побеждал международные турниры газовиков в Германии и Словакии. Работал помощником тренера в клубах "Волынь" и "Карпаты".

Помощник Маркевича

С середины 1990-х стал для специалиста наиболее полезным. Он был помощником Мирона Маркевича. В 1998 году "львы" под их руководством заняли третье место в первенстве Украины и получили право выступать в Кубке УЕФА. Впоследствии они тренировали запорожский "Металлург", "Анжи" (Махачкала, Россия) и снова заняли тренерские кресла во львовских "Карпатах".

В сезоне 2003/04 "львы" вылетели из Высшей лиги и Мирона Маркевича уволили. Главным тренером стал его помощник Юрий Дячук-Ставицкий, перед которым была поставлена задача вернуть "Карпаты" в элитный дивизион.



Триумфальные моменты тренера / Facebook

Главный тренер "львов"

Новый наставник сделал ставку на молодых украинских футболистов, и коллектив занял пятое место в 2005 году, а в следующем сезоне дошел до полуфинала Кубка Украины, обыграв "Черноморец", "Шахтер" и "Ворсклу" и занял второе место в Первой лиге, завоевав путевку в элитный дивизион.

В дальнейшем Дячук-Ставицкий работал спортивным и генеральным директором команды со Львова. В феврале 2009 года подал в отставку, объяснив это желанием на некоторое время отдохнуть от футбола и добавив, что, вероятно, через несколько месяцев снова вернется к работе во львовском клубе.

В 2012 и 2014 годах еще дважды временно исполнял обязанности тренера "Карпат". В 2016 году полностью отвечал за кадровую политику в клубе. Также имел не слишком хорошие отношения с болельщиками "львов" и конфликты. Дячук-Ставицкий запомнился всем тем, что носил секундомер на шее.

Смерть Дячука-Ставицкого

Больше пяти лет Юрий Дячук-Ставицкий боролся с онкологическим заболеванием, которое оказалось сильнее тренера. В 2017 году из-за болезни 73-летний специалист полностью покинул деятельность в футболе.

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