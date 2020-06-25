16-річний герой "Ворскли", смерть екстренера "Карпат": головні новини спорту 24 червня
У середу, 24 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
16-річний воротар вивів "Ворсклу" у фінал Кубка України
"Маріуполь" та "Ворскла" розіграли другу путівку до фіналу Кубка України-2019/20.
Полтавчани обіграли приазовців за порожніх трибун стадіону імені Бойка в Маріуполі та вийшли до вирішального матчу турніру. Основний час зустрічі закінчився внічию 1:1, в екстратаймах команди голів не забили. І тут світу явив себе 16-річний воротар "Ворскли" Павло Ісенко, якого Юрій Максимов випустив на поле незадовго до фінального свистка. Хлопець відбив три пенальті і витягнув полтавський колектив у фінал Кубка.
- У фінальному матчі турніру "Ворскла" побореться за трофей з київським "Динамо", яке в першому півфіналі впоралося з першоліговим "Минаєм" (2:0).
- Фінал Кубка України-2019/20 відбудеться 8-го липня на "Арені-Львів".
Помер екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький
24 червня о другій годині ночі на 73-му році життя помер Юрій Дячук-Ставицький. Понад п’ять років Юрій Дячук-Ставицький боровся із онкологічним захворюванням.
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Кар'єра Юрія Дячука-Ставицького
- Під керівництвом Дячука-Ставицького "Карпати" стали першим півфіналістом Кубка України, який не грав в елітному дивізіоні, це було у сезоні 2005/06.
- Також він разом із "зелено-білими" повернулися у найвищий дивізіон. Крім того, Дячук-Ставицький працював спортивним та генеральним директором "левів", а також входив у тренерський штаб Мирона Маркевича – зокрема, у бронзовому сезоні 1997/98.
- Протягом своєї тренерської кар'єри Юрій Михайлович також встиг попрацювати у "Волині" та "Газовику". Тривалий час відповідав за розвиток дитячого футболу в "Карпатах". У 2017 році покинув львівський клуб через поганий стан здоров'я.
Дата матчу "Динамо" – "Шахтар"
Дирекція Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 29 туру, центральним у якому стане протистояння "Шахтаря" та "Динамо".
У центральному поєдинку туру зійдуться гранди українського футболу – "Динамо" та "Шахтар". Зустріч у Києві відбудеться в суботу, 4 липня, Початок гри – о 19:30.
До слова, у попередньому "класичному" дербі в кінці травня "гірники" обіграли "Динамо" з рахунком 3:1.
"Карпати" втратили двох лідерів
Нападник Матар Діеє та півзахисник Єгор Назарина залишили львівські "Карпати".
Сенегалець повернувся в донецький "Олімпік", якому належить контракт футболіста, а в орендованого у бельгійського "Антверпена" Назарини закінчився термін його орендної угоди.
Втрати "Карпат"
- Першим розташування "зелено-білих" покинув 23-річний центральний захисник з Люксембургу Тім Халл. Гравець не став розкривати причини відходу з "Карпат", але заявив, що не пробачить львів'янам борги по зарплаті.
- Пішов з львівської команди і люксембурзький футболіст Марвін Мартінс.
- Розірвали контракт за взаємною згодою із Кирилом Кириленком, який не зміг закріпитись у складі львів'ян.