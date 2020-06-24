Бывший тренер львовских "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий в течение пяти лет боролся со страшной болезнью, которая оказалась сильнее наставника. В 2017 году из-за болезни 73-летний специалист полностью покинул деятельность в футболе.

Печальную весть сообщил пресс-секретарь львовских "Карпат" Юрий Назаркевич в Facebook.

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Легенда футбола

Сегодня, 24 июня, в два часа ночи на 73-м году жизни умер Юрий Дячук-Ставицкий. Больше пяти лет заслуженный тренер Украины боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.

Под руководством Дячука-Ставицкого "Карпаты" стали первым полуфиналистом Кубка Украины, который не играл в элитном дивизионе, это было в сезоне 2005/06.

Также он вместе с "зелено-белыми" вернулись в высший дивизион. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал спортивным и генеральным директором "львов", а также входил в тренерский штаб Мирона Маркевича – в частности, в бронзовом сезоне 1997/98.

В течение своей тренерской карьеры Юрий Михайлович также успел поработать в "Волыни" и "Газовике". Долгое время отвечал за развитие детского футбола в Карпатах. В 2017 году покинул львовский клуб из-за плохого состояния здоровья.