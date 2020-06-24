Нападающий Матар Дийе покинул львовские "Карпаты". Сенегалец вернулся в донецкий "Олимпик", которому принадлежит контракт футболиста.

Журналист Олег Барков сообщил такую информацию. Арендное соглашение футболиста подошло к концу, и стороны решили его не продлевать.

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С начала недели Матар уже покинул расположение "львов".

Матар Дийе играл во львовском клубе на правах аренды, которая была рассчитана до конца текущего сезона. Матар успел открыть отсчет своих голов в "Карпатах". Сенегалец сыграл три поединка и отметился голом в ворота "Днепра-1".

Добавим, что во время карантина "львы" лишились нескольких основных футболистов.

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