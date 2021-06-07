Новая форма сборной Украины с картой Крыма и скандальная реакция россиян: все, что известно

Сборная Украины по футболу представила дизайн формы, в которой будет выступать на Евро-2020. Из довольно обыденного события это представление быстро превратилось в международное противостояние, где свое слово даже пришлось выразить УЕФА. А все из-за контура Украины на этой форме. И двух лозунгов.

Представление формы

11 июня 2021 года стартует чемпионат Европы по футболу. До этого турнира большинство сборных презентуют новый дизайн формы. Сборная Украины не стала исключением. О том, что у нас будет новая форма, было известно еще до этого. 6 июня ее представили на странице президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. На страницах самой УАФ ни одного упоминания о новой форме в этот день не было.

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Форму представили в трех вариантах – желтом, синем и белом. Такая же цветовая гамма была и в предыдущий раз. Да и в целом форма мало чем отличалась от предыдущей. Кроме одного. На этот раз спереди решили нанести контур Украины.

Что касается лозунгов "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на обороте, то они были на форме еще в 2018 году.

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Скандальная реакция россиян

Однако представление формы из довольно обыденной новости, которая интересна только футбольным болельщикам, быстро переросло в событие международное. Все из-за скандальной реакции россиян на него. Им очень допекло, что карта Украины изображена с оккупированными территориями – Крымом и Донецкой и Луганской областями.

И в сторону Украины полетели угрозы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев требовал, чтобы УЕФА запретил эту форму. Бывший президент Российского футбольного союза, который в свое время даже был вице-президентом ФИФА, Вячеслав Колосков, тоже убеждал, что УЕФА должен запретить эту форму. Тут стоит отметить, что тот же Колосков уверял в 2018 году, что форму сборной Украины запретят из-за надписи "Слава Украине!". Но так ничего и не случилось.

Не случилось и на этот раз. В понедельник УЕФА отреагировал на обращение российских СМИ. Там четко ответили, что "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".

Но россиян было не остановить. Высказаться решили все. И даже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал форму сборной Украины. Интересно, а форму сборной России с перевернутым флагом страны там тоже комментировали? Вряд ли.

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Дошло и до откровенных угроз. Все тот же Свищев заявил, что сборная России может использовать карту Российской империи для своей формы, когда туда входили Украина, Польша и Финляндия.

Ответ Украины на угрозу России

В Украине тоже решили не отмалчиваться на упреки россиян. Первым отреагировал бывший тренер сборной Мирон Маркевич. Он посоветовал россиянам сосредоточиться на своих проблемах с допингом, из-за чего российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под своим гербом и с гимном.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не позволит никому оскорблять символы Украины.

Украина получила поддержку и от международных экспертов. Посольства США и Великобритании написали, что им нравится форма сборной Украины.

Россияне своими скандальными заявлениями привели к тому, что на эту ситуацию обратили внимание международные СМИ. И в первую очередь не из-за формы Украины, а из-за реакции России.