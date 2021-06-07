Украина отработала все юридические аспекты новой формы
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что поддержка сборной Украины в матче против Португалии вдохновила его на дизайн новой формы.
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"Все, кто был в тот вечер в переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались поклонники футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятную энергетику, которой десятки тысяч болельщиков заряжали на игру сборную Андрея Шевченко.
Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины. На поединках евро в частности", – написал Павелко.
По словам Павелко, идея нового дизайна формы заключается в том, чтобы очертания карты Украины и сборная объединили миллионы украинцев.
Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил такую большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты. В этом и была главная идея!,
– отметил Павелко.
- Как известно, дизайн формы Украины вызвал негативную реакцию в России. Например, депутат Госдумы Дмитрий Свищев и почетный президент Российского футбольного союза Виталий Колосков требовали в УЕФА запретить форму.
- Относительно формы Украины высказались и другие российские чиновники – Мария Захарова из МИД и спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.
- В УЕФА заявили, что форма сборной Украины была согласована для участия на Евро-2020.
Павелко подтвердил информацию, что форма была согласована с УЕФА задолго до презентации.
Он сообщил, что юридический департамент УАФ детально отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА.
"Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс – от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр. Но, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза", – написал глава УАФ.