Представлення форми

11 червня 2021 року стартує чемпіонат Європи з футболу. До цього турніру більшість збірних презентують новий дизайн форми. Збірна України не стала винятком. Про те, що в нас буде нова форма, було відомо ще до цього. 6 червня її представили на сторінці президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. На сторінках самої УАФ жодної згадки про нову форму в цей день не було.

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Форму представили у трьох варіантах – жовтому, синьому та білому. Така ж кольорова гама була і в попередній раз. Та й загалом форма мало чим відрізнялася від попередньої. Окрім одного. Цього разу спереду вирішили нанести контур України.

Щодо гасел "Слава Україні!" на спині та "Героям слава!" на звороті, то вони були на формі ще у 2018 році.

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Скандальна реакція росіян

Та представлення форми з доволі буденної новини, яка цікава лише футбольним вболівальникам, швидко переросла у подію міжнародну. Все через скандальну реакцію росіян на неї. Їм дуже допекло, що карта України зображена з окупованими територіями – Кримом та Донецькою і Луганською областями.

І в бік України полетіли погрози. Депутат Держдуми Дмитро Свіщєв вимагав, щоб УЄФА заборонила цю форму. Колишній президент Російського футбольного союзу, що свого часу навіть був віцепрезидентом ФІФА В'ячеслав Колосков теж переконував, що УЄФА має заборонити цю форму. Та ту варто відзначити, що той же Колосков запевняв у 2018 році, що форму збірної України заборонять через напис "Слава Україні!". Але так нічого і не сталося.

Не сталося і цього разу. В понеділок УЄФА відреагувала на звернення російських ЗМІ. Там чітко відповіли, що "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".

Але росіян було не зупинити. Висловитися вирішили всі. І навіть речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував форму збірної України. Цікаво, а форму збірної Росії з перевернутим прапором країни там теж коментували? Навряд.

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Дійшло і до відвертих погроз. Все той же Свіщєв заявив, що збірна Росії може використати карту Російської імперії для своєї форми, коли туди входили Україна, Польща та Фінляндія.

Відповідь України на погрозу Росії

В Україні теж вирішили не відмовчуватися на закиди росіян. Першим відреагував колишній тренер збірної Мирон Маркевич. Він порадив росіянам зосередитися на своїх проблемам з допінгом, через що російські спортсмени не можуть виступати на міжнародних змаганнях під своїм гербом та з гімном.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не дозволить нікому ображати символи України.

Україна отримала підтримку і від міжнародних експертів. Посольства США та Великої Британії написали, що їм довподоби форма збірної України.

Росіяни своїми скандальними заявами призвели до того, що на цю ситуацію звернули увагу міжнародні ЗМІ. І в першу чергу не через форму України, а через реакцію Росії.