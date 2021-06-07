Российский комментатор заявил, что россиянам следовало бы больше внимания уделять форме своей сборной, чем интересоваться тем, как выглядит форма сборной Украины. Ведь международный скандал в этом случае возникнуть не может.
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"С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Собственного взгляда на государственные границы ни в УЕФА, ни в ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации отражают точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех пределах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я абсолютно не вижу здесь оснований для международной бучи", – заявил Василий Уткин.
Он же предложил россиянам обратить внимание на форму сборной России. И скандал, который недавно возник. Там на форму на руках нанесли флаг России. Вот только сделали это вверх тормашками. Компания adidas, которая и разработала дизайн, объяснила такое решение тем, что флаг России будет виден тогда, когда игроки с поднятыми руками будут праздновать забитые голы. На что болельщики ответили, что это похоже на то, как сдаются в плен с поднятыми руками.
"Считаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу", – подытожил Василий Уткин.
Ситуация с формой сборной Украины и реакция России
- 6 июня сборная Украины представила форму, в которой команда выступит на Евро-2020. На ней нанесен контур Украины, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Такой дизайн формы вызвал бешеную реакцию у россиян. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев требовал в УЕФА ее запретить, почетный президент Российского футбольного союза Виталий Колосков тоже заявлял, что УЕФА должен ее запретить.
- На их упреки ответил тренер Мирон Маркевич, который посоветовал им заниматься своими допинговыми скандалами. И напомнил, что именно Россия виновата в оккупации Крыма, поэтому не россиянам указывать украинцам, что должно быть на форме.
- В УЕФА отреагировали на жалобы россиян. И заявили, что форма сборной Украины была согласована для участия на Евро-2020.
- Впоследствии на эту тему высказались и другие российские чиновники – Мария Захарова из МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.