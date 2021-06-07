Российский комментатор заявил, что россиянам следовало бы больше внимания уделять форме своей сборной, чем интересоваться тем, как выглядит форма сборной Украины. Ведь международный скандал в этом случае возникнуть не может.

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"С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Собственного взгляда на государственные границы ни в УЕФА, ни в ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации отражают точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех пределах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я абсолютно не вижу здесь оснований для международной бучи", – заявил Василий Уткин.

Он же предложил россиянам обратить внимание на форму сборной России. И скандал, который недавно возник. Там на форму на руках нанесли флаг России. Вот только сделали это вверх тормашками. Компания adidas, которая и разработала дизайн, объяснила такое решение тем, что флаг России будет виден тогда, когда игроки с поднятыми руками будут праздновать забитые голы. На что болельщики ответили, что это похоже на то, как сдаются в плен с поднятыми руками.

"Считаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу", – подытожил Василий Уткин.

Ситуация с формой сборной Украины и реакция России