Никто не хочет подписывать контракт, – Ломаченко уверен, что соперники избегают боя
10 января 2022 , 12:01Читати новину українською
Источник:инстаграм DAZN
Василий Ломаченко провел два успешных боя в 2021 году. Теперь в новом 2022-м украинский боксер готов вернуть утраченные чемпионские титулы, которыми владеет Джордж Камбосос.
В поисках новой "жертвы"
33-летний украинский боксер находится в поисках первого соперника в 2022 году. Василий Ломаченко уверен, что оппоненты не слишком хотят выходить на ринг против него.
Интересно Сразу двое боксеров отказались от потенциального боя с Усиком за чемпионский титул
Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной,
– заявил Ломаченко.
Украинец хочет вернуть титулы
- Приоритетным поединком для украинца будет бой против нового абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. Австралиец отобрал пояса у Теофимо Лопеса, который провалился уже в первой защите титулов.
- После чего Камбосос подчеркнул, что готов дать шанс Ломаченко вернуть утраченные титулы.
- Василий провел два успешных противостояния в 2021 году – победы над Масайоши Накатани и Ричардом Комми. Именно после победы над ганцем Джордж включил украинца в список потенциальных соперников.
- Глава Top Rank Боб Арум заявил, что может организовать бой Камбосос – Ломаченко в Австралии. Украинец тоже не прочь провести встречу на глазах родных болельщиков Джорджа.