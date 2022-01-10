Никто не хочет подписывать контракт, – Ломаченко уверен, что соперники избегают боя

Василий Ломаченко провел два успешных боя в 2021 году. Теперь в новом 2022-м украинский боксер готов вернуть утраченные чемпионские титулы, которыми владеет Джордж Камбосос.

В поисках новой "жертвы"

33-летний украинский боксер находится в поисках первого соперника в 2022 году. Василий Ломаченко уверен, что оппоненты не слишком хотят выходить на ринг против него.

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Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной,

– заявил Ломаченко.

Украинец хочет вернуть титулы