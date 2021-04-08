Для Хюлькенберга это не первый опыт сотрудничества с командой, которая теперь носит название Aston Martin. В 2012 и 2014 – 2016 годах он выступал за команду, которая тогда называлась Force India.

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Но самым эпичным был для него 2020 год. В то время Хюлькенберг не был пилотом команд Формулы-1, а выступал как эксперт на телевидении. И его попросили заменить Серхио Переса из Racing Point, у которого оказался положительный тест на коронавирус. Однако в первой гонке (гран-при Великобритании) ему так и не удалось принять участие из-за проблем с болидом. Но уже во второй гонке (гран-при 70-летия Формулы-1) он финишировал на седьмом месте.

На гран-при Айфеля Хюлькенберг тоже не планировал выступать. Но на этот раз плохое самочувствие было у другого пилота Racing Point – Лэнса Стролла. И за несколько часов до квалификации Хюлькенберг был вынужден снова сесть в болид. Показать там приемлемый результат ему не удалось, поэтому он стартовал с последнего места. Но уже во время самой гонки Хюлькенберг сумел подняться и финишировать восьмым. В целом за эти две гонки он набрал 10 очков, и в итоге оказался на 15-м месте по итогам сезона.

В этом сезоне команда Racing Point называется Aston Martin, а ее руководство решило заранее подписать контракт с Хюлькенбергом как резервным пилотом.

"Хорошо, что мы подписали контракт заранее – в прошлом году у меня было не так много времени перед тем, как запрыгнуть в болид. Я очень рад снова работать с командой, за которую много раз выступал во время своей карьеры. Разумеется, я надеюсь, что Себастьяну и Лэнсу не придется прерывать сезон, но команда знает, что может на меня положиться. Я готов выйти на замену и выполнить прекрасную работу", – заявил Хюлькенберг.

Напомним, что главными пилотами Aston Martin в этом сезоне являются Себастьян Феттель и Лэнс Стролл.