Немецкая команда Mercedes с 2014 года стабильно выигрывает Кубок конструкторов, а ее пилоты становятся чемпионами мира в Формуле-1. В сезоне-2021 британец Льюис Хэмилтон может побить рекорд легендарного Михаэля Шумахера и стать первым 8-кратным чемпионом мира. Удастся ли это британцу – читайте в анонсе сезона 2021.
Новый регламент перенесли
В 2021 году Формула-1 должна была пережить очередные серьезные
изменения в регламенте, которые возможно перемешали бы распределение сил в пелотоне.
Примечательно
Красная звезда на Mercedes и флаг России в Haas: ливрии болидов Формулы-1 на новый сезон – фото
В первую очередь изменения должны касаться аэродинамики и шин. На машинах должны были появиться шины на 18-дюймовых дисках со светодиодной индикацией.
Также командам имели запретить дорабатывать машины в течение гоночного уикенда и сократили количество обновлений аэродинамики в течение сезона.
Но из-за пандемии коронавируса
все изменения произойдут только в 2022 году. Кадровые изменения
В сезоне-2021 формально состав команд останется неизменным. Только Renault и Racing Point провели ребрендинг. Первые теперь будут называться Alpine, а вторые – Aston Martin.
Отметим, что благодаря Alpine и Aston Martin в Формулу-1 возвращаются французский и британский национальные автогоночные цвета соответственно. Французские команды в австоспорте обычно используют голубой цвет, а британские – зеленый.
ЧТо до ключевых перестановок в командах, то Формулы-1 покинули:
Ромен Грожан
Кевин Магнуссен
Алекс Албон
Данил Квят
Серхио Перес перешел в Red Bull, где заменит Алекса Албона. McLaren взял из бывшего Renault Даниэля Риккардо вместо Карлоса Сайнса. Испанец перешел в Ferrari на место Себастьяна Феттеля. Немец выступать в Aston Martin вместо Переса.
В Формулу-1 возвращается легендарный двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо. Он будет пилотировать Alpine.
Фернандо Алонсо / Фото twitter.com/AlpineF1Team
В Alpha Tauri на замену Даниилу Квяту пришел Юки Цунода. Полностью изменили состав пилотов в Haas. Российские владельцы привели в Формулу-1 россиянина Никиту Мазепина и Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Только Mercedes, Williams и Alfa Romeo удалось полностью сохранить состав. Впрочем, в Williams изменились владельцы после того, как семья Уильямс продала команду.
Состав участников
Mercedes – Льюис Хэмилтон (Великобритания) / Валттери Боттас (Финляндия)
Red Bull – Макс Ферстаппен (Нидерланды) / Серхио Перес (Мексика)
McLaren – Ландо Норрис (Великобритания) / Даниэль Риккардо (Австралия)
Aston Martin – Себастьян Феттель (Германия) / Лэнс Стролла (Канада)
Alpine – Фернандо Алонсо (Испания) / Эстебан Окон (Франция)
Ferrari – Карлос Сайнс (Испания) / Шарль Леклер (Монако)
Alpha Tauri – Юки Цунода (Япония) / Пьер Гасли (Франция)
Alfa Romeo – Кими Райкконен (Финляндия) / Антонио Джовинаццо (Италия)
Haas – Мик Шумахер (Германия) / Никита Мазепина (Россия)
Williams – Джордж Расселл (Великобритания) / Николас Латифа (Канада)
Фавориты сезона
Традиционно о новом сезоне может рассказать первая гонка, в которой каждая команда будет пытаться получить максимум, а не скрывать реальную силу, как на тестах.
Тесты в Бахрейне могут ввести в заблуждение. В частности, Mercedes традиционно демонстрировал слабое время, однако уже в Бахрейне может "привезти" соперникам более 1 секунды. "Серебряным стрелам" следует решить проблемы с надежностью, ведь частые поломки в Бахрейне заставляют задуматься.
По итогам тестов создается впечатление, что Red Bull удалось вплотную приблизиться к Mercedes. В частности, Макс Ферстаппен демонстрировал приличную скорость. Но сохранит ли австрийская команда свой темп?
Очевидно, что Mercedes и Red Bull будут главной силой сезона. По мнению экспертов именно эти команды и поведут борьбу за Кубок конструкторов. В букмекерской компании
Favbet очередную победу Mercedes оценивают коэффициентом 1,30. На Red Bull коэффициент 3,50.
Несмотря на провальный прошлый сезон букмекеры считают, что Ferrari может стать третьей силой. Об изменениях в итальянской конюшне поговорим чуть позже. Пока отметим, что на победу Ferrari в Кубке конструкторов коэффициент 30.
Лучшие шансы, чем у Ferrari, по мнению букмекеров, у британской команды McLaren. Победу британцев, которые провели отличный сезон-2020, оценивают коэффициентом 25.
Не стоит списывать со счетов Aston Martin. Бывшая команда Racing Point, которая вооружилась Феттелем, вполне имеет шансы навязать борьбу титанам Формулы-1.
Болид AMR21 / Фото twitter.com/astonmartinf1
Сезон-2021 станет очередным шансом для Валттери Боттас и первой возможности в жизни Серхио Переса. Оба вторых пилотов своих команды ожидает непростая борьба с Хэмилтоном и Ферстаппен соответственно.
Если Боттас смирился с ролью второго номера, то никто так и не выдержал гонора Ферстаппена. Ни Риккардо, ни Гасли, ни тем более Албон не смогли остаться в Red Bull. Удастся ли это Пересу?
Перед сезоном, в котором будет изменен регламент, у пилотов Mercedes и Red Bull существуют хорошие шансы побороться за титул чемпиона мира. Особым сезон может стать для Хэмилтона, который близок к 8 титулу. Таким образом Льюис единолично станет самым титулованным пилотом Формулы-1 в истории.
Вместе с тем, сезон-2021 может быть и последним для Хэмилтона в "Королеве автоспорта". Льюис только на год переподписал контракт с Mercedes. Это свидетельствует о том, что Хэмилтон будет искать новую команду после изменения регламента, или уйдет из Формулы-1.
В компании
Favbet именно Хэмилтона считают фаворитом сезона. Его победу в сезоне оценивают коэффициентом 1,50. На втором месте Ферстаппен несмотря на то, что он пилотирует Red Bull, а не Mercedes. На победу Макса коэффициент 3,40. В то же время на Боттаса коэффициент 15. Шансы Переса оценивают коэффициентом 17.
Среди других пилотов призрачные шансы имеют Риккардо (коэффициент 35), Леклер (коэффициент 50) и Норрис (коэффициент 65).
Мик Шумахер / Фото twitter.com/SchumacherMick
На победу Шумахера в дебютном сезоне Формулы-1 коэффициент 400. Что интересно, в 2021-м ровно 30 лет с момента дебюта Михаэля Шумахера в Формуле-1.
Календарь сезона
Гран-при Бахрейна (26 – 28 марта)
Гран-при Италии (Имола) (16 – 18 апреля)
Гран-при Португалии (Портимао) (30 апреля – 2 мая)
Гран-при Испании (7 – 9 мая)
Гран-при Монако (20 – 23 мая)
Гран-при Азербайджана (4 – 6 июня)
Гран-при Канады (11 – 13 июня)
Гран-при Франции (25 – 27 июня)
Гран-при Австрии (2 – 4 июля)
Гран-при Великобритании (16 – 18 июля)
Гран-при Венгрии (30 июля – 1 августа)
Гран-при Бельгии (27 – 29 августа)
Гран-при Нидерландов (3 – 5 сентября)
Гран-при Италии (10 – 12 сентября)
Гран-при России (24 – 26 сентября)
Гран-при Сингапура (1 – 3 октября)
Гран-при Японии (8 – 10 октября)
Гран-при США (22 – 24 октября)
Гран-при Мексики (29 – 31 октября)
Гран-при Бразилии (5 – 7 ноября)
Гран-при Австралии (19 – 21 ноября)
Гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря)
Гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря)
Реально ли возвращение Ferrari в топ-3
Сезон-2020 фанаты Скудерии захотят забыть навсегда. Шестое место в Кубке конструкторов, провал Феттеля и стыд в Монце. Только единичные вспышки Леклера могли доставить удовольствие фанатам итальянской команды.
Казалось, что Ferrari не будет сильно менять болид в контексте нового регламента в 2022 году. Однако в итальянской команде не стали ждать и заявили о возвращении в топ-3. Ferrari полностью переделала свой болид.
В прошлом сезоне у Скудерии были проблемы с силовой установкой, поэтому чувствовались проблемы с мощностью на таких трассах как Спа или в Монце. Проблема заключалась в том, что из-за того, что машина была заточена аэродинамически под большие скорости, а при потере даже 10-15 км/ч на отдельных участках, критически падала прижимная сила. Соответственно болид терял в управляемости.
Болид Ferrari на сезон-2021 / Фото twitter.com/ScuderiaFerrari
Ferrari поработала над силовой установкой. Итальянцы сконцентрировались не на пиковой мощности, а в сфере компоновки, расположения узлов и охлаждения. Эти изменения должны позволить специалистам по аэродинамике поправить лобовое сопротивление.
В Ferrari заявили, что разработали новую трансмиссию и подвеску, сузили заднюю часть по сравнению с машиной 2020 года. В команде изменили систему охлаждения. Теперь у Ferrari радиаторы установлены под углом. Эту систему использует Mercedes!
В Маранелло разработали новое антикрыло и соответствующий новый носовой обтекатель. В то же время шасси и подвеска остались, как на предыдущем болиде. В общем Ferrari заметно занизили.
Оценивать реальные шансы Ferrari сложно. Впрочем, итальянцам будет важно избежать борьбы с такими командами как Alpha Tauri и Alpine и постараться не проигрывать McLaren и Aston Martin.