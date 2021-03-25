Новый регламент перенесли

В 2021 году Формула-1 должна была пережить очередные серьезные изменения в регламенте, которые возможно перемешали бы распределение сил в пелотоне.

Примечательно Красная звезда на Mercedes и флаг России в Haas: ливрии болидов Формулы-1 на новый сезон – фото

В первую очередь изменения должны касаться аэродинамики и шин. На машинах должны были появиться шины на 18-дюймовых дисках со светодиодной индикацией.

Также командам имели запретить дорабатывать машины в течение гоночного уикенда и сократили количество обновлений аэродинамики в течение сезона.

Но из-за пандемии коронавируса все изменения произойдут только в 2022 году.

Кадровые изменения

В сезоне-2021 формально состав команд останется неизменным. Только Renault и Racing Point провели ребрендинг. Первые теперь будут называться Alpine, а вторые – Aston Martin.

Отметим, что благодаря Alpine и Aston Martin в Формулу-1 возвращаются французский и британский национальные автогоночные цвета соответственно. Французские команды в австоспорте обычно используют голубой цвет, а британские – зеленый.

ЧТо до ключевых перестановок в командах, то Формулы-1 покинули:

Ромен Грожан

Кевин Магнуссен

Алекс Албон

Данил Квят

Серхио Перес перешел в Red Bull, где заменит Алекса Албона. McLaren взял из бывшего Renault Даниэля Риккардо вместо Карлоса Сайнса. Испанец перешел в Ferrari на место Себастьяна Феттеля. Немец выступать в Aston Martin вместо Переса.

В Формулу-1 возвращается легендарный двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо. Он будет пилотировать Alpine.



Фернандо Алонсо / Фото twitter.com/AlpineF1Team

В Alpha Tauri на замену Даниилу Квяту пришел Юки Цунода. Полностью изменили состав пилотов в Haas. Российские владельцы привели в Формулу-1 россиянина Никиту Мазепина и Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Только Mercedes, Williams и Alfa Romeo удалось полностью сохранить состав. Впрочем, в Williams изменились владельцы после того, как семья Уильямс продала команду.

Состав участников

Mercedes – Льюис Хэмилтон (Великобритания) / Валттери Боттас (Финляндия)

Red Bull – Макс Ферстаппен (Нидерланды) / Серхио Перес (Мексика)

McLaren – Ландо Норрис (Великобритания) / Даниэль Риккардо (Австралия)

Aston Martin – Себастьян Феттель (Германия) / Лэнс Стролла (Канада)

Alpine – Фернандо Алонсо (Испания) / Эстебан Окон (Франция)

Ferrari – Карлос Сайнс (Испания) / Шарль Леклер (Монако)

Alpha Tauri – Юки Цунода (Япония) / Пьер Гасли (Франция)

Alfa Romeo – Кими Райкконен (Финляндия) / Антонио Джовинаццо (Италия)

Haas – Мик Шумахер (Германия) / Никита Мазепина (Россия)

Williams – Джордж Расселл (Великобритания) / Николас Латифа (Канада)

Фавориты сезона

Традиционно о новом сезоне может рассказать первая гонка, в которой каждая команда будет пытаться получить максимум, а не скрывать реальную силу, как на тестах.

Тесты в Бахрейне могут ввести в заблуждение. В частности, Mercedes традиционно демонстрировал слабое время, однако уже в Бахрейне может "привезти" соперникам более 1 секунды. "Серебряным стрелам" следует решить проблемы с надежностью, ведь частые поломки в Бахрейне заставляют задуматься.

По итогам тестов создается впечатление, что Red Bull удалось вплотную приблизиться к Mercedes. В частности, Макс Ферстаппен демонстрировал приличную скорость. Но сохранит ли австрийская команда свой темп?

Очевидно, что Mercedes и Red Bull будут главной силой сезона. По мнению экспертов именно эти команды и поведут борьбу за Кубок конструкторов. В букмекерской компании Favbet очередную победу Mercedes оценивают коэффициентом 1,30. На Red Bull коэффициент 3,50.

Несмотря на провальный прошлый сезон букмекеры считают, что Ferrari может стать третьей силой. Об изменениях в итальянской конюшне поговорим чуть позже. Пока отметим, что на победу Ferrari в Кубке конструкторов коэффициент 30.

Лучшие шансы, чем у Ferrari, по мнению букмекеров, у британской команды McLaren. Победу британцев, которые провели отличный сезон-2020, оценивают коэффициентом 25.

Не стоит списывать со счетов Aston Martin. Бывшая команда Racing Point, которая вооружилась Феттелем, вполне имеет шансы навязать борьбу титанам Формулы-1.