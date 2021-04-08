Для Хюлькенберга це не перший досвід співпраці з командою, яка тепер носить назву Aston Martin. У 2012 та 2014 – 2016 роках він виступав за команду, яка тоді називалася Force India.

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Та найбільш епічним був для нього 2020 рік. На той час Хюлькенберг не був пілотом команд Формули-1, і виступав як експерт на телебаченні. Та його попросили замінити Серхіо Переса з Racing Point, в якого виявився позитивний тест на коронавірус. Однак у першій гонці (гран-прі Великобританії) йому так і не вдалося взяти участь через проблеми з болідом. Та вже у другій гонці (гран-прі 70-ліття Формули-1) він фінішував на сьомому місці.

На гран-прі Айфеля Хюлькенберг теж не планував виступати. Та цього разу погане самопочуття було в іншого пілота Racing Point Ленса Стролла. І за декілька годин до кваліфікації Хюлькенберг був змушений знову сідати в болід. Показати там прийнятний результат йому не вдалося, тож він стартував з останнього місця. Але вже під час самої гонки Хюлькенберг зумів піднятися та фінішувати восьмим. Загалом за ці дві гонки він набрав 10 очок, і у підсумку опинився на 15-у місці за підсумками сезону.

В цьому сезоні команда Racing Point називається Aston Martin, а її керівництво вирішило заздалегідь підписати контракт з Хюлькенбергом як резервним пілотом.

"Добре, що ми підписали контракт заздалегідь – минулого року у мене було не так багато часу перед тим, як застрибнути в болід. Я дуже радий знову працювати з командою, за яку багато разів виступав під час своєї кар'єри. Зрозуміло, я сподіваюся, що Себастьяну і Ленсу не доведеться переривати сезон, проте команда знає, що може на мене покластися. Я готовий вийти на заміну і виконати прекрасну роботу", – заявив Хюлькенберг.

Нагадаємо, що головними пілотами Aston Martin в цьому сезоні є Себастьян Феттель та Ленс Стролл.