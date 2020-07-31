Формула-1: больного COVID-19 Переса может заменить известный гонщик
Мексиканский пилот Racing Point Серихо Перес заразился COVID-19. Из-за этого пилот может пропустить две гонки. В команде Переса уже нашли гонщика, который заменит его.
Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг может вернуться в чемпионат и заменить Переса. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на Motorsport.
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Так как у Переса обнаружен COVID-19, он точно пропустит Гран-при Великобритании на этой неделе.
Перес пропустит две гонки
Кроме того, Перес не сможет выступить и во второй гонке на "Сильверстоуне" через неделю.
Сообщается, что в Британии больной COVID-19 обязан провести в карантине как минимум десять дней.
По информации Motorsport, при поиске временной замены Пересу руководство Racing Point отдает предпочтение именно кандидатуре Хюлькенберга.
Другим претендентом на место в Racing Point является один из резервистов Mercedes Эстебан Гутьеррес.