Мексиканский пилот Racing Point Серихо Перес заразился COVID-19. Из-за этого пилот может пропустить две гонки. В команде Переса уже нашли гонщика, который заменит его.

Бывший пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг может вернуться в чемпионат и заменить Переса. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на Motorsport.

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Так как у Переса обнаружен COVID-19, он точно пропустит Гран-при Великобритании на этой неделе.

Перес пропустит две гонки

Кроме того, Перес не сможет выступить и во второй гонке на "Сильверстоуне" через неделю.

Сообщается, что в Британии больной COVID-19 обязан провести в карантине как минимум десять дней.

По информации Motorsport, при поиске временной замены Пересу руководство Racing Point отдает предпочтение именно кандидатуре Хюлькенберга.

Другим претендентом на место в Racing Point является один из резервистов Mercedes Эстебан Гутьеррес.