Никакого мнения о другом клубе: голкипер Бущан не планирует покидать Динамо и Украину

Номер один в воротах "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своем будущем в киевском клубе. Футболист не собирается покидать УПЛ.

Бущан: Сейчас мне не о чем думать

27-летний вратарь заверил, что все его будущие планы связаны с Украиной и киевским Динамо. Георгий Бущан не собирается убегать от войны и искать убежища в другом клубе.

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Пока у голкипера сборной Украины нет официальных предложений от иностранных команд.

Что я думаю о том, чтобы куда-нибудь перейти? Чтобы перейти, нужно, чтобы были какие-то предложения. Предложений нет, поэтому мои мнения с киевским Динамо и Украиной. Сейчас мне не о чем думать,

– заявил голкипер.

Недавно Бущан второй раз женился. Его избранницей стала Виктория, которую он почти не показывал в своих соцсетях.

Еще летом 2021 года в СМИ появилась информация о вроде бы заинтересованности со стороны клубов французской Лиги 1. Однако ценник, повешавший на футболиста Динамо, отпугнул потенциальных покупателей.

Опытный голкипер находится в 10-дневном отпуске, который Мирча Луческу дал сборникам, после чего Георгий присоединится к команде уже в Швейцарии.

Напомним, что Бущан защищал ворота сборной Украины в отборе ЧМ-2022. В финальном сражении за путевку в Катар Георгий получил повреждение, но даже с ним провел весь поединок. Футболист рассказал, что играл с травмой с 16-й минуты встречи.

К сожалению, в том матче "сине-желтые" минимально уступили Уэльсу – 1:0. Единственный гол в свои ворота забил капитан Андрей Ярмоленко.

После чего Александр Петраков отпустил голкипера "Динамо" домой.

Бущан выступает в структуре Динамо с 2009 года. Его контракт с киевлянами рассчитан до конца июня 2026 года. В прошедшем сезоне Георгий провел 20 матчей, в которых пропустил 20 голов и 8 поединков сыграл на ноль.