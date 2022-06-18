Пятов: Судьба решила иначе

Опытному голкиперу удалось поставить точку на выступлениях в сборной Украины. Андрей Пятов сохранил ворота "на замке" и внес вклад в разгром Армении – 3:0.

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37-летний вратарь в публикации в инстаграмме признался, что уже год думал о прощании с главной командой страны. Но судьба решила по-другому.

Я готовился к прощанию со сборной еще год назад. Но, как вы знаете, судьба решила по-другому. Или просто ребята в сборной со мной соскучились и решили поболеть все вместе, чтобы я вернулся,

– начал историю футболист.

"В течение года неоднократно думал о последнем матче"

Пятов согласился с предложением национальной команды.

"Команда позвала – ушел. Главная задача: выход на ЧМ. В течение года неоднократно думал о последнем матче. А вот в сам день игры был максимально сконцентрирован на игре и не отвлекался на свои личные мысли. Почему? Профессиональная привычка. Личные эмоции – на втором плане, а целые команды – на первом. Игра официальная. Терять очки не имели права. Опыт отбора на ЧМ показал, что концентрация должна быть и на дополнительных минутах очень высокой", – добавил голкипер.

"Взрыв эмоций произошел уже после финального свистка"

Вратарь донецкого клуба рассказал о последнем матче в сине-желтой футболке. Пятов признался, что осознал, что это был прощальный для него поединок только после финального свистка. В момент, когда каждый из футболистов, персонал, тренерский штаб подошли к нему, чтобы пожать руку и поблагодарить за выступления в сборной Украины.

Пятов вручили микрофон, но все, что он собирался сказать, вылетело из его головы. По мнению футболиста, за то его речь получилась искренней и чувственной.

Взрыв эмоций произошел уже после финального свистка. Здесь уже пришло осознание того, что начинается новая страница жизни! Сначала я пытался сдержать эмоции, и чем дальше, тем сложнее это было делать. Когда подходили ребята, когда в руках оказался микрофон, когда начал обходить круг. Когда нужно было что-то сказать вообще, говорил от сердца,

– рассказал в посте Андрей.

"Это одна из ключевых рекомендаций моего психолога. Считаю, что это очень нужный специалист как в личной, так и в профессиональной жизни. Но это я осознал уже после 30 лет", – добавил футболист.

Любопытно. Футболисты не только одними объятиями и аплодисментами поблагодарили лидера за карьеру в сборной. Пятов полетел над футбольным полем в польском Лодзи. Футболист сборной подняли Андрея в руки и подбросили несколько раз вверх.

"Невероятно, что все это произошло"

В конце публикации Пятов признался, что хотел бы окончить свои выступления за главную команду страны в родной Украине. Голкипер написал о двух стадионах для такого особого события в его футбольной жизни – "Донбасс Арена" или НСК "Олимпийский".

Все, что готовил, забылось. Зато вышло искренне. Было бы хорошо, если бы все это произошло на "Донбасс Арене" или "Олимпийском". Но, ввиду обстоятельств сегодняшнего, уже невероятно, что все это произошло,

– подытожил ветеран сборной.